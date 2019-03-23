ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Азаренко и Барти вышли во второй раунд турнира в Майами

24.03.2019 14:32 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Белоруска Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти вышли во второй раунд теннисного турнира в Майами в парном разряде.


Reuters

В первом раунде они одолели чешский тандем Барбора Крейчикова / Екатерина Синякова — 6:3, 6:7 (1:7), 10:7, передает "Еврорадио".

В следующем раунде Азаренко и Барти будут противостоять сербско / российской паре Александра Крунич / Александра Панова. Встреча запланирована на сегодняшний вечер.


Азаренко выступала Майами в одиночном разряде, но во втором раунде уступила представительнице Франции Каролин Гарсия — 3: 6, 4: 6.

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белоруска Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти вышли во второй раунд теннисного турнира в Майами в парном разряде.
 
Новости дня
Новости разные
 
У Мінску джып пратараніў бетонную агароджу базы спецпадраздзялення “Алмаз”
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.03.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика