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Азаренко и Барти вышли во второй раунд турнира в Майами
Белоруска Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти вышли во второй раунд теннисного турнира в Майами в парном разряде.
Reuters
В первом раунде они одолели чешский тандем Барбора Крейчикова / Екатерина Синякова — 6:3, 6:7 (1:7), 10:7, передает
В следующем раунде Азаренко и Барти будут противостоять сербско / российской паре Александра Крунич / Александра Панова. Встреча запланирована на сегодняшний вечер.
Азаренко выступала Майами в одиночном разряде, но во втором раунде уступила представительнице Франции Каролин Гарсия — 3: 6, 4: 6.
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Белоруска Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти вышли во второй раунд теннисного турнира в Майами в парном разряде.
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