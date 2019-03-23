Минск получил Br2,4 млн от налога на неиспользуемую недвижимость

“Минск-Новости” сообщила председатель комитета государственного имущества Мингорисполкома Галина Степуренко. Теперь их отменили в связи с изменениями и дополнениями, внесенными в Налоговый кодекс и с целью либерализации условий ведения бизнеса и снижения финансовой нагрузки на субъекты хозяйствования. Об этом корреспонденту агентствасообщила председатель комитета государственного имущества Мингорисполкома Галина Степуренко.









По ее словам, существуют другие способы повлиять на собственников, которые неэффективно используют свою недвижимость. В частности, существуют планы продажи таких объектов с аукционов, чтобы ввести их в использование, а также сноса зданий, которые уже не пользуются спросом.





На сегодня в столице насчитывается 54 объекта недвижимости, которые не используются собственниками, или используются недостаточно эффективно.