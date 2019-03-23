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Минск получил Br2,4 млн от налога на неиспользуемую недвижимость
Минск получил более 2,4 миллиона рублей с налогов на неиспользуемую недвижимость. Повышенные коэффициенты к ставкам налога на недвижимость и землю для таких объектов действовали в 2014-2018 годах.
Теперь их отменили в связи с изменениями и дополнениями, внесенными в Налоговый кодекс и с целью либерализации условий ведения бизнеса и снижения финансовой нагрузки на субъекты хозяйствования. Об этом корреспонденту агентства
По ее словам, существуют другие способы повлиять на собственников, которые неэффективно используют свою недвижимость. В частности, существуют планы продажи таких объектов с аукционов, чтобы ввести их в использование, а также сноса зданий, которые уже не пользуются спросом.
На сегодня в столице насчитывается 54 объекта недвижимости, которые не используются собственниками, или используются недостаточно эффективно.
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Минск получил более 2,4 миллиона рублей с налогов на неиспользуемую недвижимость. Повышенные коэффициенты к ставкам налога на недвижимость и землю для таких...
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