|
На акции в Минске потребовали освободить политзаключенных
На митинге-концерте ко Дню воли в Минске собралось около двух тысяч человек. Выступили руководители оппозиционных партий.
Несколько участников акции подняли плакаты с требованием освободить политзаключенных Святослава Барановича и Михаила Жемчужного, а также прекратить преследование руководителей профсоюза РЭП Геннадия Федынича, передает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На митинге-концерте ко Дню воли в Минске собралось около двух тысяч человек. Выступили руководители оппозиционных партий.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)