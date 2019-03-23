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На акции в Минске потребовали освободить политзаключенных

24.03.2019 14:25 — Разное | Партизан  
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На митинге-концерте ко Дню воли в Минске собралось около двух тысяч человек. Выступили руководители оппозиционных партий.



Несколько участников акции подняли плакаты с требованием освободить политзаключенных Святослава Барановича и Михаила Жемчужного, а также прекратить преследование руководителей профсоюза РЭП Геннадия Федынича, передает "Еврорадио".


 
Теги: Минск
 
 
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На митинге-концерте ко Дню воли в Минске собралось около двух тысяч человек. Выступили руководители оппозиционных партий.
 
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