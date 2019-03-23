Уволен … за излишки зерна. Суд отказал в иске бывшему начальнику элеватора

Николай Губаревич работал начальником элеватора с 2009 года в ОАО «Дрогичинский комбикормовый завод». Между нанимателем и коллективом элеватора был заключен договор о коллективной материальной ответственности. 16 февраля 2018 года районный суд возбудил производство о банкротстве ОАО «Дрогичинский комбикормовый завод». Был назначен кризисный управляющий.





Новый руководитель заключил с Губаревичем трудовой контракт на 1 год – по 6 мая 2019 года.





С 2009 по сентябрь 2018 года при проведении нанимателем ежегодных инвентаризационных проверок недостач и излишков зерна на элеваторе не выявлялось.





При смене руководства завода была проведена очередная инвентаризация, которая тоже не выявила ни недостачи, ни излишков зерна.





Только когда завод-банкрот, задолжавший задолжал кредиторам, начал отгружать зерно – стало понятно, что имеются излишки зерна. При этом Николай Губаревич докладывал прежнему директору, что эти излишки имеются, но никаких действий администрация не предпринимала.





Новый управляющий узнал об излишках совершенно случайно – из-за перерасхода электроэнергии. Взвесили зерно – обнаружилось 318 тонн излишков.









В приказе об увольнении Губаревича говорится: "излишки зерна стали основанием для утраты доверия со стороны нанимателя". Приказом управляющего по банкротству 25 января 2019 года Грабовский уволен по пункту 2 статье 47 (совершение виновных действий, которые является основанием для утраты доверия нанимателя).





Защищать свои законные права работнику помогает правовой инспектор профсоюза РЭП в Бресте и области Владимир Малей:





— Ни в приказе, ни в других документах виновных действий Губаревича не выявлено.





Только после увольнения Губаревича администрация обратилась в феврале 2019 года в ОБЭП, который не нашел оснований для возбуждения уголовного дела.





— Губаревич обратился за помощью в профсоюз РЭП. Мы подали иск в суд Дрогичинского района с требованием признать его увольнение незаконным, восстановить на работе, взыскать средний заработок за вынужденный прогул и компенсировать моральный вред. Уже в суде ответчик изменил основания для увольнения: не за излишки, а за то, что не доложил о наличии излишков управляющему. Но бывший директор предприятия подтвердил в суде, что Губаревич докладывал об образовавшихся излишках, - рассказал Владимир Малей.





18 марта суд Дрогичинского района отказал в иске в полном объеме.





— Нас шокировало такое реш ие. Адвокат намерена обжаловать хамские действия судьи, которая затыкала защитнику рот. Мы подготовим апелляционную жалобу в Брестский областной суд, - подчеркнул Владимир Малей.



