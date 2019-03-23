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Сегодня для белорусской футбольной сборной — тест на профессиональную пригодность
Сегодня национальная футбольная сборная проведет второй матч отборочного турнира к Евро-2020. В Белфасте в 22:45 она сыграет с командой Северной Ирландии (трансляция на Беларусь-5)
В первом матче отбора белорусы разгромно проиграли Нидерландам 0: 4, а зелено-белая армия (такое прозвище в Северной Ирландии) победила Эстонию 2: 0.
На Евро-2020 попадает две команды из группы, а у нас еще сборная Германии (поэтому белорусам проще пробиться следующей весной через плей-офф Лиги наций).
Поэтому матче с Северной Ирландией будут тестом на профпригодность и за третье место в группе.
Три года назад, перед Евро-2016, в товарищеском матче белорусы потерпели от Северной Ирландии поражение 0:3, затем ирландцы неплохо себя показали на континентальном первенстве, пробившись в плей-офф. Но отборочный турнир в Лиге наций провалили, вывалившись в дивизион D. Они проиграли все матчи и австрийцам и боснийцев.
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Сегодня национальная футбольная сборная проведет второй матч отборочного турнира к Евро-2020. В Белфасте в 22:45 она сыграет с командой Северной Ирландии (трансляция...
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