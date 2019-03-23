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Назарбаев позвонил Путину за пару часов до объявления об отставке - Песков

24.03.2019 14:40 — Разное | Интерфакс  
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Нурсултан Назарбаев лично звонил президенту РФ Владимиру Путину перед тем, как огласить решение об отставке с поста президента Казахстана, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да. Нурсултан Абишевич звонил сам. Собственно они (Н.Назарбаев и В.Путин - ИФ) часто созваниваются, по мере необходимости, это было всегда в последние годы. И звонил он за пару часов до объявления", - рассказал Д.Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Он подчеркнул, что в ближайшее время контакты на высшем уровне России и Казахстана будут продолжены. "Казахстан является очень важным партнером России, поэтому то, что контакты будут и в ближайшее время, в том числе, на высшем уровне, сомнений никаких нет", - сказал Д.Песков.

21 марта состоялся телефонный разговор В.Путина с Н.Назарбаевым и новым президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, в ходе которого стороны условились о тесном взаимодействии в интересах дальнейшего углубления двусторонних отношений, а также об организации в ближайшее время визита в Россию К.-Ж.Токаева.

 
 
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Нурсултан Назарбаев лично звонил президенту РФ Владимиру Путину перед тем, как огласить решение об отставке с поста президента Казахстана, сообщил...
 
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