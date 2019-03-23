НАТО напала на Югославию 20 лет назад в обход международного права - постпредство РФ

Трагической датой современной истории Европы назвали в постпредстве России при НАТО 24 марта - 20 годовщину начала бомбардировок Югославии странами Североатлантического альянса.

"В этот день возобладал соблазн решить сложнейшие, крайне чувствительные межэтнические и межрелигиозные проблемы в Югославии не кропотливыми дипломатическими усилиями, а простыми и быстрыми методами "силовой хирургии" - в обход международного права и без санкции СБ ООН", - заявили журналистам в воскресенье в Брюсселе в российской дипломатической миссии при НАТО.

"Тогда в результате бомбардировок и ракетных обстрелов были разрушены объекты критической гражданской инфраструктуры, мирные граждане стали "побочным ущербом". Не поддается объяснению удар по посольству Китая", - отметили в постпредстве.

"В итоге же конфликтный потенциал в регионе сохраняется по сей день, как и проблема с международным признанием Косово. К сожалению, как показали действия в Ираке и Ливии, уроки тех драматических событий на Балканах так и не были учтены", - подчеркнули в российской миссии.