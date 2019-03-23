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Перезагрузка Барановичей, отечественный файервол и начало сбора берёзового сока. Анонс программы «Неделя»

24.03.2019 15:35 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В эти минуты к эфиру готовится итоговая программа «Неделя».

Подробнее о главных темах – в видеоматериале.

Перезагрузка Барановичей, отечественный файервол и начало сбора берёзового сока. Анонс программы «Неделя»

Главные темы уходящих семи дней смотрите в программе «Неделя» 24 марта в 19:30.
 
 
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Новости Беларуси. В эти минуты к эфиру готовится итоговая программа «Неделя». Подробнее о главных темах – в видеоматериале. Главные темы уходящих семи дней...
 
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