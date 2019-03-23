|
Перезагрузка Барановичей, отечественный файервол и начало сбора берёзового сока. Анонс программы «Неделя»
Новости Беларуси. В эти минуты к эфиру готовится итоговая программа «Неделя».
Главные темы уходящих семи дней смотрите в программе «Неделя» 24 марта в 19:30.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Перезагрузка Барановичей, отечественный файервол и начало сбора берёзового сока. Анонс программы «Неделя»
Новости Беларуси. В эти минуты к эфиру готовится итоговая программа «Неделя». Подробнее о главных темах – в видеоматериале. Главные темы уходящих семи дней...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)