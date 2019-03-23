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Неизвестный устроил стрельбу в Сан-Франциско: погиб один человек, трое ранены

24.03.2019 15:29 — Разное | СТВ  
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Новости США. Стрельба в Сан-Франциско. Есть погибший, еще три человека получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неизвестный устроил стрельбу в Сан-Франциско: погиб один человек, трое ранены

Все пострадавшие госпитализированы. Состояние одного из них медики оценивают как тяжелое.

Неизвестный устроил стрельбу в Сан-Франциско: погиб один человек, трое ранены

Инцидент произошел в центре города. Неизвестный мужчина достал пистолет и открыл огонь по прохожим. Стрелявшему удалось скрыться. Сейчас правоохранители занимаются его поисками, а также выясняют все обстоятельства произошедшего.
 
 
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Новости США. Стрельба в Сан-Франциско. Есть погибший, еще три человека получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все пострадавшие...
 
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