Неизвестный устроил стрельбу в Сан-Франциско: погиб один человек, трое ранены

Новости США. Стрельба в Сан-Франциско. Есть погибший, еще три человека получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Все пострадавшие госпитализированы. Состояние одного из них медики оценивают как тяжелое.





Инцидент произошел в центре города. Неизвестный мужчина достал пистолет и открыл огонь по прохожим. Стрелявшему удалось скрыться. Сейчас правоохранители занимаются его поисками, а также выясняют все обстоятельства произошедшего.