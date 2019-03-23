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В Гомельской и Брестской областях введено весеннее ограничение на лов рыбы. Штраф от 20 до 50 базовых

24.03.2019 15:19 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Весенний запрет на ловлю рыбы начал действовать в Гомельской и Брестской областях. Он продлится до 18 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гомельской и Брестской областях введено весеннее ограничение на лов рыбы. Штраф от 20 до 50 базовых

Во время нереста любительское рыболовство не запрещено полностью, но существенно ограничено. Рыбачить можно только одной удочкой или спиннингом в светлое время суток и с берега. Применение любых других средств или способов лова является нарушением. Запрещен в этот период и спуск на воду маломерных судов.

В Гомельской и Брестской областях введено весеннее ограничение на лов рыбы. Штраф от 20 до 50 базовых

Павел Новиков, начальник отдела Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Очень важно в данный период позволить рыбе отнерестится – с целью того, чтобы все биологические процессы по размножению и развитию икры прошли слаженно, в установленные природой сроки.

В Гомельской и Брестской областях введено весеннее ограничение на лов рыбы. Штраф от 20 до 50 базовых

Аналогично с раком узкопалым. Многие граждане в данный период, когда активно греет солнышко и раки поднимаются из толщи воды, к берегам подходят на прогрев, пользуются данной ситуацией и собирают их. Как и за незаконную добычу рыбы, ответственность будет в виде штрафа от 20 до 50 базовых величин с возмещение вреда, причиненного окружающей, среде в тройном размере.

В Гомельской и Брестской областях введено весеннее ограничение на лов рыбы. Штраф от 20 до 50 базовых

Стоит отметить, что причинение вреда на сумму более 2500 рублей является основанием для возбуждения уголовного дела.
 
 
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Новости Беларуси. Весенний запрет на ловлю рыбы начал действовать в Гомельской и Брестской областях. Он продлится до 18 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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