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«Мы строим каждый год»: дом для сотрудников органов внутренних дел ввели в эксплуатацию в Жодино
Новости Беларуси. В Жодино сотрудники органов внутренних дел в эти дни празднуют новоселье. В городе торжественно сдали многоэтажный дом для семей правоохранителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ключи новоиспеченные жильцы получили из рук министра внутренних дел Игоря Шуневича.
Анастасия Жартун:
Игорь Шуневич, министр внутренних дел Беларуси:
В Жодино это уже третий дом для милиционеров. Соседями здесь будут сотрудники различных подразделений МВД, а также спасатели и военнослужащие.
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Новости Беларуси. В Жодино сотрудники органов внутренних дел в эти дни празднуют новоселье. В городе торжественно сдали многоэтажный дом для семей...
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