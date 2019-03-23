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Появилось видео с терпящего бедствие лайнера близ Норвегии

24.03.2019 14:25 — Разное | СТВ  
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Новости Норвегии. Внимание всего которая развернулась у берегов Норвегии. Здесь терпит бедствие круизный паром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Появилось видео с терпящего бедствие лайнера близ Норвегии

Корабль следовал в город Ставангер на юго-западе страны. В пяти километрах от побережья капитан подал сигнал бедствия.

Появилось видео с терпящего бедствие лайнера близ Норвегии

Работа спасателей осложняется опасными погодными условиями: дует сильный ветер, а высота волн достигает 8 метров. В операции задействованы несколько судов и вертолетов. К этому моменту удалось эвакуировать почти всех пассажиров. Сообщается, что некоторые доставлены на берег с тяжелыми травмами.
 
 
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Новости Норвегии. Внимание всего мира приковано к берегам Норвегии. Здесь терпит бедствие круизный паром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Корабль...
 
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