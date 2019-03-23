ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Завершилась миссия ЕАГ в Беларуси

24.03.2019 16:26 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Завершилась миссия ЕАГ в Беларуси

Завершилась выездная миссия экспертов-оценщиков Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), которая с 10 по 21 марта работала в Беларуси в рамках международной оценки антиотмывочной системы.

В соответствии с графиком ЕАГ Беларусь проходит такую оценку в 2018-2019 годах. С сентября 2018 года оценка вступила в активную фазу. Основным ее этапом явилась выездная миссия экспертов-оценщиков ЕАГ, в ходе которой они провели встречи со всеми государственными органами, участвующими в деятельности в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также представителями частного сектора (банки, страховые организации, лизинговые организации, нотариусы, адвокаты и т.п.). Обсуждались вопросы соответствия белорусского законодательства международным стандартам в сфере ПОД/ФТ и эффективности реализации законодательства на практике.

По итогам выездной миссии эксперты-оценщики ЕАГ подготовят проект отчета, который планируется обсудить на пленарном заседании ЕАГ в ноябре 2019 года.

Результаты оценки могут оказать существенное влияние на условия функционирования финансовой системы нашей страны.

В частности, позитивная оценка будет способствовать повышению кредитных и иных рейтингов Беларуси.

В преддверии выездной миссии экспертов-оценщиков Комитетом государственного контроля проведена большая работа по подготовке к международной оценке государственных органов и частного сектора Беларуси.

Так, в 2018 году впервые проведена национальная оценка рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности, разработан и реализуется план мероприятий по минимизации выявленных рисков, при участии Секретариата ЕАГ проведен ряд обучающих мероприятий по подготовке государственных органов и иных организаций Беларуси к международной оценке.

Эти мероприятия органично дополнили организованную в Беларуси системную работу по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов в сфере ПОД/ФТ, сообщила пресс-служба КГК.

 
 
Ссылка на источник 67
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Завершилась выездная миссия экспертов-оценщиков Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), которая с...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Китае клонировали полицейского пса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.03.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика