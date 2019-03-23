Завершилась миссия ЕАГ в Беларуси





Завершилась выездная миссия экспертов-оценщиков Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), которая с 10 по 21 марта работала в Беларуси в рамках международной оценки антиотмывочной системы.

В соответствии с графиком ЕАГ Беларусь проходит такую оценку в 2018-2019 годах. С сентября 2018 года оценка вступила в активную фазу. Основным ее этапом явилась выездная миссия экспертов-оценщиков ЕАГ, в ходе которой они провели встречи со всеми государственными органами, участвующими в деятельности в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также представителями частного сектора (банки, страховые организации, лизинговые организации, нотариусы, адвокаты и т.п.). Обсуждались вопросы соответствия белорусского законодательства международным стандартам в сфере ПОД/ФТ и эффективности реализации законодательства на практике.

По итогам выездной миссии эксперты-оценщики ЕАГ подготовят проект отчета, который планируется обсудить на пленарном заседании ЕАГ в ноябре 2019 года.

Результаты оценки могут оказать существенное влияние на условия функционирования финансовой системы нашей страны.

В частности, позитивная оценка будет способствовать повышению кредитных и иных рейтингов Беларуси.

В преддверии выездной миссии экспертов-оценщиков Комитетом государственного контроля проведена большая работа по подготовке к международной оценке государственных органов и частного сектора Беларуси.

Так, в 2018 году впервые проведена национальная оценка рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности, разработан и реализуется план мероприятий по минимизации выявленных рисков, при участии Секретариата ЕАГ проведен ряд обучающих мероприятий по подготовке государственных органов и иных организаций Беларуси к международной оценке.

Эти мероприятия органично дополнили организованную в Беларуси системную работу по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов в сфере ПОД/ФТ, сообщила пресс-служба КГК.