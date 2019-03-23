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В Финляндии на главу МИД совершил нападение представитель одной из националистических организаций
На министра иностранных дел Финляндии сегодня совершили нападение. Главу внешнеполитического ведомства страны попытался избить неизвестный, на одежде которого красовались нашивки одной из националистических организаций, сообщает
Весьма неприятный инцидент произошел сегодня в финском городе Вантаа, в котором проходит традиционная ярмарка. На министра иностранных дел страны напал неизвестный - как объяснил потом глава внешнеполитического ведомства, тот попытался его избить. Правоохранители сработали четко и быстро, моментально повалив нападавшего на землю. При этом на одежде человека, атаковавшего министра, очевидцы заметили символику «Солдат Одина».
Это националистическая организация, выступающая против заселения Финляндии с мигрантами из других стран. Представители «Солдат Одина» даже организовывают патрулирование по улицам населенных пунктов страны. Главная задача таких рейдов заключается в выявлении мигрантов. Также известно, что организация тесно сотрудничает с известной скандинавской неонацистской партией «Северное движение сопротивления». Напомним, ранее в Германии правоохранители заинтересовались деятельностью лидера партии «друзей Путина».
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На министра иностранных дел Финляндии сегодня совершили нападение. Главу внешнеполитического ведомства страны попытался избить неизвестный, на одежде которого...
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