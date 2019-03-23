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В Финляндии на главу МИД совершил нападение представитель одной из националистических организаций

24.03.2019 16:38 — Разное | Партизан  
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На министра иностранных дел Финляндии сегодня совершили нападение. Главу внешнеполитического ведомства страны попытался избить неизвестный, на одежде которого красовались нашивки одной из националистических организаций, сообщает replyua.net.



Весьма неприятный инцидент произошел сегодня в финском городе Вантаа, в котором проходит традиционная ярмарка. На министра иностранных дел страны напал неизвестный - как объяснил потом глава внешнеполитического ведомства, тот попытался его избить. Правоохранители сработали четко и быстро, моментально повалив нападавшего на землю. При этом на одежде человека, атаковавшего министра, очевидцы заметили символику «Солдат Одина».

Это националистическая организация, выступающая против заселения Финляндии с мигрантами из других стран. Представители «Солдат Одина» даже организовывают патрулирование по улицам населенных пунктов страны. Главная задача таких рейдов заключается в выявлении мигрантов. Также известно, что организация тесно сотрудничает с известной скандинавской неонацистской партией «Северное движение сопротивления». Напомним, ранее в Германии правоохранители заинтересовались деятельностью лидера партии «друзей Путина».

 
 
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На министра иностранных дел Финляндии сегодня совершили нападение. Главу внешнеполитического ведомства страны попытался избить неизвестный, на одежде которого...
 
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