В Финляндии на главу МИД совершил нападение представитель одной из националистических организаций









Весьма неприятный инцидент произошел сегодня в финском городе Вантаа, в котором проходит традиционная ярмарка. На министра иностранных дел страны напал неизвестный - как объяснил потом глава внешнеполитического ведомства, тот попытался его избить. Правоохранители сработали четко и быстро, моментально повалив нападавшего на землю. При этом на одежде человека, атаковавшего министра, очевидцы заметили символику «Солдат Одина».





Это националистическая организация, выступающая против заселения Финляндии с мигрантами из других стран. Представители «Солдат Одина» даже организовывают патрулирование по улицам населенных пунктов страны. Главная задача таких рейдов заключается в выявлении мигрантов. Также известно, что организация тесно сотрудничает с известной скандинавской неонацистской партией «Северное движение сопротивления». Напомним, ранее в Германии правоохранители заинтересовались деятельностью лидера партии «друзей Путина».