Организаторам концерта на День воли в Минске милиция вынесла предупреждение. Рымашевский задержан

Обычно пропаганда утверждает, что акция была многочисленной и собрала «несколько сотен человек». Однако в этот раз такое не получится.





Милиция уже вынесла предупреждение организаторам концерта за превышение количества участников массового мероприятия, которые были указаны в заявке на акцию. Об этом сообщил один из заявителей, сопредседатель оргкомитета партии БХД Виталий Рымашевский.





Позже стало известно, что Виталий Рымашевски задержан милицией. Он пытался выяснить судьбу задержанного Дмитрия Дашкевича и пропал. Телефоны обоих отключены.





Организаторы мероприятия считают происходящее провокацией милиции.