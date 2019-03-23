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Организаторам концерта на День воли в Минске милиция вынесла предупреждение. Рымашевский задержан

24.03.2019 16:19 — Разное | Партизан  
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Милиция лишила официальных пропагандистов главного аргумента, неизменно употребляемого применительно к акциям оппозиции.

Обычно пропаганда утверждает, что акция была многочисленной и собрала «несколько сотен человек». Однако в этот раз такое не получится.

Милиция уже вынесла предупреждение организаторам концерта за превышение количества участников массового мероприятия, которые были указаны в заявке на акцию.  Об этом сообщил один из заявителей, сопредседатель оргкомитета партии БХД Виталий Рымашевский.  

Позже стало известно, что Виталий Рымашевски задержан милицией. Он пытался выяснить судьбу задержанного Дмитрия Дашкевича и пропал. Телефоны обоих отключены.

Организаторы мероприятия считают происходящее провокацией милиции.

 
 
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Милиция лишила официальных пропагандистов главного аргумента, неизменно употребляемого применительно к акциям оппозиции.
 
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