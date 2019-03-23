Каждая пятая свинья в мире больна АЧС

Эти данные были переданы Министерством сельского хозяйства Китая (MARA), пишет agroxxi.ru со ссылкой на Reuters. Число свиноматок сократилось на 19,1% в феврале по сравнению с тем же месяцем годом ранее, согласно данным, которые были получены из 400 округов со всей страны.





По данным Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ), с августа 2018 года Китай сообщил о 117 вспышках африканской чумы свиней в 28 провинциях и регионах. В Азии вирус с тех пор распространился в Монголию и во Вьетнам.





На выходных появилось еще одно доказательство того, что африканская чума свиней оказывает очень серьезное влияние на рынок мяса свиней в Китае.





Информационное агентство Bloomberg сообщило, что Китай совершил самую крупную закупку американской свинины за два года — 23 800 метрических тонн. По данным информационного агентства, это была самая большая продажа с апреля 2017 года.





Bloomberg добавил, что Китай также начал закупать свинину внутри страны, чтобы увеличить собственные запасы.









Предположительно, вирус АЧС обнаружен на 30-50% китайских свиноферм. Поскольку Китай является лидером по поголовью свиней, это означает что АЧС больна 1 из 5 свиней в мире.





Информационное агентство Reuters сообщило, что недавно пограничники США изъяли около 1 миллиона фунтов свинины (450 000 кг) из Китая. Федеральные агенты конфисковали поставки в Нью-Йорке и отправили в лабораторию на анализ на АЧС.