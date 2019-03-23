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Задержан Дмитрий Дашкевич

24.03.2019 15:58 — Разное | Партизан  
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Сразу после выступления на Дне воли в Минске задержан Дмитрий Дашкевич.

Как рассказала жена политика, к Дмитрию подошли люди в штатском и, ничего не объясняя, отвели в автобус. Организаторам мероприятия милицейские руководители пока говорят, что никто не задержан. Однако они своими глазами видели, как Дмитрия уводили.

Предполагается, что подчиненным министра Шуневича не понравилось выступление Дашкевича, в котором он поздравил с Днем воли в том числе и «шунявок».


 
Теги: Минск
 
 
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Сразу после выступления на Дне воли в Минске задержан Дмитрий Дашкевич.
 
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