Задержан Дмитрий Дашкевич

Как рассказала жена политика, к Дмитрию подошли люди в штатском и, ничего не объясняя, отвели в автобус. Организаторам мероприятия милицейские руководители пока говорят, что никто не задержан. Однако они своими глазами видели, как Дмитрия уводили.





Предполагается, что подчиненным министра Шуневича не понравилось выступление Дашкевича, в котором он поздравил с Днем воли в том числе и «шунявок».



