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Задержан Дмитрий Дашкевич
Сразу после выступления на Дне воли в Минске задержан Дмитрий Дашкевич.
Как рассказала жена политика, к Дмитрию подошли люди в штатском и, ничего не объясняя, отвели в автобус. Организаторам мероприятия милицейские руководители пока говорят, что никто не задержан. Однако они своими глазами видели, как Дмитрия уводили.
Предполагается, что подчиненным министра Шуневича не понравилось выступление Дашкевича, в котором он поздравил с Днем воли в том числе и «шунявок».
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Сразу после выступления на Дне воли в Минске задержан Дмитрий Дашкевич.
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