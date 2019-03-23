Поротников: Вероятно, Россия перестала быть клиентом № 1 для белорусской оборонки

Государственный военно-промышленный комитет Беларуси отчитался о впечатляющем размере экспорта товаров и услуг военного назначения за 2018 год свыше 1 млрд долларов. Помимо внушительной суммы выручки, минувший год для отечественного ВПК примечателен еще одной особенностью: вероятно, Россия перестала быть клиентом № 1 для белорусской оборонки.





В ходе прошедшей 7 февраля коллегии Госкомвоенпрома было заявлено, что география экспортных поставок отечественного ВПК сбалансирована, примерно по 1/3 экспорта приходится на Россию, страны СНГ и государства дальнего зарубежья. Это позволяет белорусской оборонке чувствовать себя достаточно устойчиво и не зависеть от конъюнктуры в отдельных странах. При этом глава Госкомвоенпрома Роман Головченко констатировал, что пик поставок продукции в Россию уже пройден.





Россия традиционно выступала основным потребителем продукции отечественной оборонки. Достоверный объем экспорта в эту страну неизвестен, но российскими экспертами неофициально по итогам 2015 года называлась цифра в 500 млн долларов. Таким образом, за последние три года экспорт продукции и услуг оборонного назначения в Россию снизился не менее чем на 40%. Это связано как с политикой импортозамещения оборонной продукции, так и со снижением закупок техники для российской армии, перевооружение которой, по словам российских чиновников, в основном закончено.





К числу приоритетов отечественного ВПК все последние годы относится диверсификация экспортных рынков. А также экстренные меры, которые пришлось принимать Госкомвоенпрому для предупреждения банкротства некоторых своих предприятий. При этом достижением по оценке самого ведомства является уже тот факт, что ситуация не ухудшается.





Говоря об экспорте в страны СНГ, следует признать, что в основном речь идет об Азербайджане. Более того, есть устойчивое впечатление, что по итогам 2018 года именно эта страна становится рынком №1 для белорусского ВПК. Насколько известно, в минувшем году Азербайджан получил из Беларуси несколько партий высокотехнологичного дорогостоящего вооружения и техники.









Также белорусский ВПК выполнял работы в интересах армии Казахстана (ремонт авиатехники). О поставках другим странам СНГ ничего не известно. Очевидно, если они и были, то незначительные и измерялись сотнями тысяч долларов. Однако и в Казахстан экспорт товаров и услуг вряд ли превышал 30 млн долларов в 2018 году.





Между тем за январь — ноябрь 2018 года экспорт товаров из Беларуси в Азербайджан вырос более чем в три раза и превысил 411 млн долларов против 150 млн за весь 2017 год. Полагаю, что основную долю этого прироста (более 200 млн долл.) и составили как раз поставки в интересах азербайджанской армии. Однако такая ситуация бесконечно долго продолжаться не будет, экспорт в Азербайджан начнет снижаться по мере удовлетворения его запросов, которые значительны, но не безграничны.





Поэтому два пункта для белорусского ВПК будут оставаться в списке приоритетных задач еще долго.





Во-первых, диверсификация экспорта. Конечно, Россия на обозримую перспективу останется крупным потребителем белорусской оборонной продукции. Но она уже не будет драйвером роста отрасли. Даже для сохранения текущих показателей требуются все новые и новые потребители: военная техника имеет длительные сроки эксплуатации, в течение которого можно заработать на сервисе и модернизации. Есть определенные планы на казахстанский рынок, на рынки аравийских монархий, Египта, Вьетнама, Мьянмы, Пакистана. Но это непростая задача с учетом высокой конкуренции на рынке вооружения.





Стоит отметить, что глава Госкомвоенпрома Р. Головченко, комментируя итоги работы за 2018 год, был сдержан и брать на себя повышенные обязательства по части новых экспортных достижений не спешил. Основная задача удержать достигнутые показатели.





Во-вторых, освоение выпуска новой продукции. Очевидно, что потенциал имеющейся базы близок к исчерпанию. Один-два прорывных проекта (типа «Полонеза» или «Белинтерсата») не в состоянии обеспечить долгосрочные устойчивые перспективы всего ВПК. Нужен действительно серьезный качественный рывок.





И тут могло бы помочь правительство, направив ресурсы от поддержки тех госпредприятий гражданской промышленности, которые не в состоянии их эффективно использовать, компаниям национального ВПК, которые успешно развиваются.