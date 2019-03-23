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Биатлон. Чемпион мира француз Симон Фуркад завершил карьеру

24.03.2019 15:30 — Разное | Партизан  
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Французский биатлонист Симон Фуркад принял решение завершить карьеру.

Симон Фуркад является чемпионом мира 2009 года в смешанной эстафете, на его счету три серебра и бронза мировых первенств.

Он 9 раз попадал на подиум этапов Кубка мира (0-7-2), в его активе Малый хрустальный глобус в зачете индивидуальных гонок сезона-2011/12.

Лучший результат 35-летнего Фуркада в текущем сезоне – 7-е место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Кэнморе.

На чемпионате мира-2019 в Эстерсунде спортсмен пробежал только индивидуальную гонку, где стал 19-м.
 
 
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Французский биатлонист Симон Фуркад принял решение завершить карьеру.
 
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