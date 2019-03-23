В Бресте кормление голубей в знак протеста против завода прошло под музыку

Состоялось оно несмотря на то, что площадь была занята – городской отдел по ЧС проводил мероприятие в рамках республиканской акции «День безопасности. Внимание всем!»

Строительство аккумуляторного завода «АйПауэр», который входит в состав «Первой аккумуляторной компании», началось в СЭЗ «Брест» в конце 2017 года, а уже в начале 2018 года в регионе развернулась кампания против этого предприятия. Больше года инициативная группа брестчан и жителей района, а также ее сторонники постоянно говорят о многочисленных нарушениях на разных этапах реализации проекта. Представители завода, природоохранных организаций и чиновники уверяют, что опасения напрасны и нарушений нет.





Начиная с 4 марта прошлого года каждое воскресенье противники завода выходят на площадь Ленина покормить голубей и тем самым высказать свой молчаливый протест против строительства этого завода. Только один раз власти разрешили им собраться и протестовать – митинг «Брестчанки против свинца» прошел 29 апреля в парке воинов-интернационалистов и собрал около 2 000 человек. После этого многочисленные заявки на проведение митингов и пикетов против завода были оставлены без удовлетворения.





Запуск аккумуляторного завода полного цикла производства изначально планировался в августе 2018 года, потом в конце года. По последним данным, первую партию продукции на аккумуляторном заводе планируется выпустить в марте текущего года. По официальной информации, мощность предприятия на начальном этапе составит 1 млн аккумуляторов в год, а впоследствии будет увеличена в два раза.

