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В Бресте кормление голубей в знак протеста против завода прошло под музыку

24.03.2019 15:19 — Разное | Партизан  
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По данным правозащитника Владимира Величкина, на скрытую акцию протеста вышли более 250 человек.



Днем 24 марта на площади Ленина в Бресте прошло традиционное кормление голубей в знак протеста против аккумуляторного завода, пишет "Брестская газета".

Состоялось оно несмотря на то, что площадь была занята – городской отдел по ЧС проводил мероприятие в рамках республиканской акции «День безопасности. Внимание всем!»

После кормления протестующие прошли по центральным улицам города к кинотеатру “Беларусь”, где некоторое время постояли и разошлись.


Строительство аккумуляторного завода «АйПауэр», который входит в состав «Первой аккумуляторной компании», началось в СЭЗ «Брест» в конце 2017 года, а уже в начале 2018 года в регионе развернулась кампания против этого предприятия. Больше года инициативная группа брестчан и жителей района, а также ее сторонники постоянно говорят о многочисленных нарушениях на разных этапах реализации проекта. Представители завода, природоохранных организаций и чиновники уверяют, что опасения напрасны и нарушений нет.

Начиная с 4 марта прошлого года каждое воскресенье противники завода выходят на площадь Ленина покормить голубей и тем самым высказать свой молчаливый протест против строительства этого завода. Только один раз власти разрешили им собраться и протестовать – митинг «Брестчанки против свинца» прошел 29 апреля в парке воинов-интернационалистов и собрал около 2 000 человек. После этого многочисленные заявки на проведение митингов и пикетов против завода были оставлены без удовлетворения.

Запуск аккумуляторного завода полного цикла производства изначально планировался в августе 2018 года, потом в конце года. По последним данным, первую партию продукции на аккумуляторном заводе  планируется выпустить в марте текущего года. По официальной информации, мощность предприятия на начальном этапе составит 1 млн аккумуляторов в год, а впоследствии будет увеличена в два раза.

 
Теги: Брест
 
 
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По данным правозащитника Владимира Величкина, на скрытую акцию протеста вышли более 250 человек.
 
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