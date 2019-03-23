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Из холодильника в дикую природу: в Минске выпустили летучих мышей
Вечером 23 марта в столичном Парке Челюскинцев на свободу выпускали летучих мышей! Посмотреть на чудо пришла толпа людей.
Летучие мышки лежали в хлопчатобумажных мешочках в специальной переноске, а хироптеролог центра по спасению рукокрылых "Кажанаполис" Алексей Шпак доставал зверьков и отдавал их пустить "в дикую природу" всем желающим, передает
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Не все присутствующие прихватили с собой кожаные перчатки — атрибут, надев который можно безопасно держать летучую мышь. Однако в ход пошли и обычные вязаные рукавицы. В очереди на "запуск" летучей мыши стояли как дети, так и взрослые. Рукокрылых надо было сажать на деревья. Если они не хотели цепляться за кору (сонные), тогда можно было попробовать подбросить зверька вверх.
В специальном санатории, "Кажанаполисе", в этом году зимовали 32 рукокрылые. Их хранили в обычном холодильнике, в этих же хлопчатобумажных мешочках. Поскольку температура воздуха на улице уже благоприятная для летучих мышей, специалисты центра решили их разбудить и отпустить.
Большая часть нынешних "пациентов" "Кажанаполиса" — двухцветные а также северные летучие мыши. В санаторий они попали благодаря людям, которые находили рукокрылых в своих подъездах, на балконах или даже на улице и приносили специалистам из минского отделения "Аховы птушак Бацькаўшчыны" (APB-BirdLife Belarus) и НПЦ по биоресурсам — они, кстати, и инициировали появление "Кажанаполиса".
Некоторые летучие мыши зимуют в Беларуси, впадая в спячку. Ритм их сердца замедляется. Если случайно потревожить зверьков, либо когда прыгает температура воздуха, рукокрылые могут проснуться. Пробуждение опасно для летучей мыши, так как для этого она тратит почти всю накопившуюся энергию. Чтобы снова заснуть — нужна та же энергия, а где ее взять, если зимой не найти насекомых, которыми питаются рукокрылые? Поэтому и был придуман "Кажанаполис", где найденных мышей перед введением в спячку взвешивали, смотрели, здоровы ли. Если вес мал — кормили искусственно выведенными насекомыми.
Специалисты подчеркивают, что спасать летучих мышей очень важно, так как самки рожают в год всего 1-2 летучих мышки. К тому же, восемь из девятнадцати видов рукокрылых занесены в Красную книгу Беларуси.
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Вечером 23 марта в столичном Парке Челюскинцев на свободу выпускали летучих мышей! Посмотреть на чудо пришла толпа людей.
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