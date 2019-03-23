Из холодильника в дикую природу: в Минске выпустили летучих мышей

Летучие мышки лежали в хлопчатобумажных мешочках в специальной переноске, а хироптеролог центра по спасению рукокрылых "Кажанаполис" Алексей Шпак доставал зверьков и отдавал их пустить "в дикую природу" всем желающим, передает

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Не все присутствующие прихватили с собой кожаные перчатки — атрибут, надев который можно безопасно держать летучую мышь. Однако в ход пошли и обычные вязаные рукавицы. В очереди на "запуск" летучей мыши стояли как дети, так и взрослые. Рукокрылых надо было сажать на деревья. Если они не хотели цепляться за кору (сонные), тогда можно было попробовать подбросить зверька вверх.

В специальном санатории, "Кажанаполисе", в этом году зимовали 32 рукокрылые. Их хранили в обычном холодильнике, в этих же хлопчатобумажных мешочках. Поскольку температура воздуха на улице уже благоприятная для летучих мышей, специалисты центра решили их разбудить и отпустить.





Большая часть нынешних "пациентов" "Кажанаполиса" — двухцветные а также северные летучие мыши. В санаторий они попали благодаря людям, которые находили рукокрылых в своих подъездах, на балконах или даже на улице и приносили специалистам из минского отделения "Аховы птушак Бацькаўшчыны" (APB-BirdLife Belarus) и НПЦ по биоресурсам — они, кстати, и инициировали появление "Кажанаполиса".