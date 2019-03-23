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Под Минском показалось идеальное гало

24.03.2019 16:42 — Разное | Tut.by  
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Хотя морозы отступили, 24 марта в небе можно было наблюдать оптический феномен — гало. Вокруг Солнца отчетливо показалось яркое светящееся кольцо довольно большого диаметра.


Андрей Лейчик / ASTROBEL TEAM / vk.com

Астроном-любитель Андрей Лейчик вел наблюдения в Ратомке.

«Изначально солнечное гало было сформировано неполностью, однако спустя полтора часа в небе можно было заметить четко сформированный круг в 22 градуса. Остальных элементов этого атмосферного явления замечено не было», — написал он.


Андрей Лейчик / ASTROBEL TEAM / vk.com

Андрей Лейчик / ASTROBEL TEAM / vk.com

Напомним, гало появляется вокруг Луны или Солнца из-за преломления лучей света в кристаллах льда в воздухе. Это явление иногда называют «зимней радугой», чаще всего его можно наблюдать в морозную погоду.

 
 
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Гало появляется вокруг Луны или Солнца из-за преломления лучей света в кристаллах льда в воздухе.
 
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