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Под Минском показалось идеальное гало
Хотя морозы отступили, 24 марта в небе можно было наблюдать оптический феномен — гало. Вокруг Солнца отчетливо показалось яркое светящееся кольцо довольно большого диаметра.
Астроном-любитель Андрей Лейчик вел наблюдения в Ратомке.
«Изначально солнечное гало было сформировано неполностью, однако спустя полтора часа в небе можно было заметить четко сформированный круг в 22 градуса. Остальных элементов этого атмосферного явления замечено не было», —
Напомним, гало появляется вокруг Луны или Солнца из-за преломления лучей света в кристаллах льда в воздухе. Это явление иногда называют «зимней радугой», чаще всего его можно наблюдать в морозную погоду.
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Гало появляется вокруг Луны или Солнца из-за преломления лучей света в кристаллах льда в воздухе.
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