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Спасательные работы на пароме Viking Sky завершены - компания-оператор

24.03.2019 15:50 — Разное | Интерфакс  
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Эвакуация пассажиров с парома Viking Sky завершена, судно своим ходом идет в норвежский порт Мольде, информирует компания-оператор парома Viking Ocean Cruises.

Всего вертолетами с борта парома были эвакуированы 479 человек из 1373 пассажиров. При этом 17 человек госпитализированы, некоторые с ушибами и переломами.

Компания-оператор поблагодарила спасателей за помощь.

Ранее представители экстренных служб Норвегии заявили, что остающимся на борту парома людям ничего не угрожает. Сейчас на Viking Sky остаются 458 членов экипажа и 436 пассажиров. Паром сопровождают один буксир и два судна сопровождения.

Следующий выход Viking Sky в море, намеченный на 27 марта, отменен.

Инцидент с Viking Sky произошел у западного побережья Норвегии накануне. У судна отказали двигатели. В районе инцидента наблюдались сложные метеорологические условия. Кроме того, существовала угроза, что судно выбросит на скалы.

В составе экипажа парома Viking Sky, потерявшего ход у берегов Норвегии, числятся трое граждан РФ, сообщало посольство России в Норвегии. Значительная часть пассажиров парома - это британцы и американцы.

 
 
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Эвакуация пассажиров с парома Viking Sky завершена, судно своим ходом идет в норвежский порт Мольде, информирует компания-оператор парома Viking Ocean Cruises. Всего...
 
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