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Больше 250 фур ждут въезда в Польшу в «Брузгах» и «Берестовице»

24.03.2019 17:30 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Очередь на белорусско-польской границе. Сложная ситуация наблюдается в двух пунктах пропуска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше 250 фур ждут въезда в Польшу в «Брузгах» и «Берестовице»

В «Брузгах» в пробке стоят больше 150 грузовиков. В «Берестовице» разрешения на выезд ожидают свыше 100 автомобилей.

Больше 250 фур ждут въезда в Польшу в «Брузгах» и «Берестовице»

Сложности с передвижением возникли из-за технического сбоя в польской таможенной службе. Когда нормализуется работа, пока неизвестно. Специалисты просят перевозчиков учитывать данную ситуацию при выборе маршрута.
 
 
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Новости Беларуси. Очередь на белорусско-польской границе. Сложная ситуация наблюдается в двух пунктах пропуска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
 
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