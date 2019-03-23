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Фотограф Поташников – о загадочном снимке в часовне в Турове

24.03.2019 16:47 — Разное | СТВ  
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Сила свыше дает о себе знать в привычных вещах. Это, обычное на первый взгляд, фото хранится в часовне на Борисоглебском кладбище в Турове, как ценнейший экспонат.

Фотограф Поташников – о загадочном снимке в часовне в Турове

Фотограф Поташников – о загадочном снимке в часовне в Турове

Но стоит внимательно присмотреться, как над деревьями вдруг вырисовывается некое изображение, по очертаниям напоминающее крест или же купол церкви.

Фотограф Поташников – о загадочном снимке в часовне в Турове

По преданию, некогда на этом месте был монастырь.

«Начал увеличиваться в объёме» и «Вширь не растёт однозначно». Загадка туровских крестов, растущих из земли

Павел Поташников, фотограф:
Мы загрузили фотографию в специальную программу для обработки, посмотрим, что тут видно. Уменьшаем до исходного размера. К сожалению, качество не очень хорошее. Мне кажется, что это просто какой-то рефлекс на фотографии или, может быть, некачественная была оптика, или блик какого-то света.

Фотограф Поташников – о загадочном снимке в часовне в Турове

Тщательный анализ и десятки экспертиз показали – ничего потустороннего в кадре нет. А объяснение подобному явлению – одно!

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Павел Поташников:
Я пришёл к выводу, скорее всего, это или блик на фотографии, или некачественная проявка, или автоматические операции, которые присутствуют в некоторых объективах, которые не очень высокого качества.   

Фотограф Поташников – о загадочном снимке в часовне в Турове

Кажется, точка в этом споре не будет поставлена никогда. А вопросов с каждым годом становится всё больше.

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Сила свыше дает о себе знать в привычных вещах. Это, обычное на первый взгляд, фото хранится в часовне на Борисоглебском кладбище в Турове, как ценнейший экспонат. ...
 
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