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Фотограф Поташников – о загадочном снимке в часовне в Турове
Сила свыше дает о себе знать в привычных вещах. Это, обычное на первый взгляд, фото хранится в часовне на Борисоглебском кладбище в Турове, как ценнейший экспонат.
Но стоит внимательно присмотреться, как над деревьями вдруг вырисовывается некое изображение, по очертаниям напоминающее крест или же купол церкви.
По преданию, некогда на этом месте был монастырь.
Павел Поташников, фотограф:
Тщательный анализ и десятки экспертиз показали – ничего потустороннего в кадре нет. А объяснение подобному явлению – одно!
Павел Поташников:
Кажется, точка в этом споре не будет поставлена никогда. А вопросов с каждым годом становится всё больше.
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Сила свыше дает о себе знать в привычных вещах. Это, обычное на первый взгляд, фото хранится в часовне на Борисоглебском кладбище в Турове, как ценнейший экспонат. ...
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