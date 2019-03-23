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«Мечты сбываются». После победы на ЧМ Алина Загитова обратилась к поклонникам

24.03.2019 16:09 — Разное | СТВ  
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Новости России. После победы на чемпионате мира по фигурному катанию российская фигуристка Алина Загитова обратилась к поклонникам. На своей странице в Instagram она поблагодарила тренеров и болельщиков.

«Мечты сбываются. Я это точно знаю. Надо только верить в себя, не бояться и уверенно идти к своей мечте, даже когда руки совсем опускаются. Мне выпала большая удача работать с моими любимыми тренерами, о которых я не устану говорить, которыми я не устану восхищаться. Этери Георгиевна и Даниил Маркович, Сергей Викторович, Людмила Борисовна, Алексей Железняков и Сергей Александрович – это ваша победа, ваше мастерство, и это наше общее чемпионство».

«Мечты сбываются». После победы на ЧМ Алина Загитова обратилась к поклонникам
Фото: instagram.com/azagitova/

Алина Загитова отдельно поблагодарила японских поклонников за теплый прием. Пост был переведен на два языка: японский и английский.

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Напомним: накануне чемпионат мира по фигурному катанию завершился в Японии. Алина Загитова завоевала золото. Другая россиянка, бывшая подопечная Этери Тутберидзе – бронзу.

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Спортивный форум запомнился триумфом российских фигуристов. Итоги чемпионата на своих страницах в социальных сетях подвел заслуженный тренер Илья Авербух. Он поздравил подопечных Александра Жулина, Викторию Синицину и Никиту Кацалапова.

«Мечты сбываются». После победы на ЧМ Алина Загитова обратилась к поклонникам

Фото: instagram.com/averbukhofficial/

«Для нас для всех это серебро с золотым отливом. После прошлогоднего сезона, когда вы к сожалению не вошли в состав сборной, вы доказали свою силу, собранность и мощь. Ваш потенциал огромен, уверен вы найдете силы атаковать самые высокие пьедесталы.

Саша, твоя школа бесспорно очень сильна, спасибо тебе, что смог так физически и психологически подготовить ребят к такому результату».

«Мечты сбываются». После победы на ЧМ Алина Загитова обратилась к поклонникам

Фото: instagram.com/averbukhofficial/

Таким образом, Россия выиграла медальный зачет с пятью наградами. Это лучший результат сборной за 15 лет.
 
 
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Новости России. После победы на чемпионате мира по фигурному катанию российская фигуристка Алина Загитова обратилась к поклонникам. На своей странице в Instagram она...
 
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