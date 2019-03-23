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Есть задержанные. Как отмечают День Воли в Минске

24.03.2019 17:19 — Разное | KYKY  
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Вчера, 23 марта, в Гродно отгремел концерт в честь БНР101. Он случился благодаря гродненским активистам, которые смогли добиться разрешения у городских властей. Организовать праздник им помогли минские активисты Павел Белоус, Эдуард Пальчис, Антон Мотолько, а также БНФ и Артсядзiба. Напомним, перенести День Воли в Гродно было решено после того, как власти Минска отказали устроить праздник на трех площадках — на стадионе «Динамо», площади Свободы и возле Дворца спорта. Концерт в Гродно удался: посмотрите, как отрывались с БЧБ около пяти тысяч человек, ни один из которых не был задержан. 

Сегодня, 24 марта, в Минске тоже устроили праздник: концерт в честь БНР101 в Киевском сквере. Там сегодня выступают группы «Няхай», KaS, «Водар», «Дай Дарогу!», РСП и NRM. Как пишет TUT.by, по оценкам организаторов в сквере собралось от 300 до 1000 человек.
Его организовали движение «За Свободу», Объединенная гражданская партия, Белорусская социал-демократическая партия (Грамада) и оргкомитет партии «Белорусская христианская демократия». Мероприятие на этой площадке не требовало разрешения властей.

Кого задержали: 

Радио «Свобода» сообщила о задержании на входе в Киевский сквер Натальи Басалыга и Александра Кабанова. Как рассказала Басалыга, задерживали люди в гражданской одежде, причины задержания никто из них не пояснял. Чуть позже стало известно и о задержании активиста Дмитрий Дашкевича – об этом написала его жена в Facebook. «Он выступил на сцене, еще минут пять потусовался тут с нами и его забрали милиционеры в штатском. Видимо, его выступление им не понравилось», –  сказала Настя Дашкевич журналистам.

Также по информации Белсата стало известно, что задержали участника партии «БХД» Виталия Римашевского. О причинах задержания всех этих людей пока что ничего не известно. UPD: Виталия уже отпустили.


Фотоотчет с праздника в Киевском сквере 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Polly (@paulinedziashuk)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @sasha.buko

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

З Пагоняй у сэрцы! #БНР101 у Менску

Публикация от Анатоль Лябедзька (@liabedzka)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Aliaksandra Murashka

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Вчера, 23 марта, в Гродно отгремел концерт в честь БНР101. Он случился благодаря гродненским активистам, которые смогли добиться разрешения у городских властей....
 
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