Есть задержанные. Как отмечают День Воли в Минске

Вчера, 23 марта, в Гродно отгремел концерт в честь БНР101. Он случился благодаря гродненским активистам, которые смогли добиться разрешения у городских властей. Организовать праздник им помогли минские активисты Павел Белоус, Эдуард Пальчис, Антон Мотолько, а также БНФ и Артсядзiба. Напомним, перенести День Воли в Гродно было решено после того, как власти Минска отказали устроить праздник на трех площадках — на стадионе «Динамо», площади Свободы и возле Дворца спорта. Концерт в Гродно удался: посмотрите, как отрывались с БЧБ около пяти тысяч человек , ни один из которых не был задержан.



Сегодня, 24 марта, в Минске тоже устроили праздник: концерт в честь БНР101 в Киевском сквере. Там сегодня выступают группы «Няхай», KaS, «Водар», «Дай Дарогу!», РСП и NRM. Как пишет TUT.by, по оценкам организаторов в сквере собралось от 300 до 1000 человек.

Его организовали движение «За Свободу», Объединенная гражданская партия, Белорусская социал-демократическая партия (Грамада) и оргкомитет партии «Белорусская христианская демократия». Мероприятие на этой площадке не требовало разрешения властей.



Кого задержали:



Радио «Свобода» сообщила о задержании на входе в Киевский сквер Натальи Басалыга и Александра Кабанова. Как рассказала Басалыга, задерживали люди в гражданской одежде, причины задержания никто из них не пояснял. Чуть позже стало известно и о задержании активиста Дмитрий Дашкевича – об этом написала его жена в Facebook. «Он выступил на сцене, еще минут пять потусовался тут с нами и его забрали милиционеры в штатском. Видимо, его выступление им не понравилось», – сказала Настя Дашкевич журналистам.

Также по информации Белсата стало известно, что задержали участника партии «БХД» Виталия Римашевского. О причинах задержания всех этих людей пока что ничего не известно. UPD: Виталия уже отпустили.



Фотоотчет с праздника в Киевском сквере