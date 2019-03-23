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Есть задержанные. Как отмечают День Воли в Минске
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Вчера, 23 марта, в Гродно отгремел концерт в честь БНР101. Он случился благодаря гродненским активистам, которые смогли добиться разрешения у городских властей. Организовать праздник им помогли минские активисты Павел Белоус, Эдуард Пальчис, Антон Мотолько, а также БНФ и Артсядзiба. Напомним, перенести День Воли в Гродно было решено после того, как власти Минска отказали устроить праздник на трех площадках — на стадионе «Динамо», площади Свободы и возле Дворца спорта. Концерт в Гродно удался: посмотрите,
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