«С путинским режимом мир вынужден выстраивать отношения как с загнанной в угол крысой»

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Я не думаю, что он стал изгоем. Потому что, пока Россия является ядерной державой такого размера и с таким экономическим потенциалом, даже, несмотря на то, что этот потенциал значительно меньше, чем экономический потенциал Соединенных Штатов, или совместный потенциал союзников по НАТО, или даже потенциал крупнейших держав Западной Европы, без США, не говоря уже о Китае или Японии – тем не менее, Россия – такого размера страна, обладает такими арсеналами ядерного оружия, что делать ее лидера изгоем ни один реально мыслящий политик себе не позволит.





Это вам не Ким Чен Ын, у которого одна ракета, и то ли есть ядерная боеголовка, то ли разрабатывается.





Увы, Россия – это другой уровень потенциальной угрозы международной безопасности. И видя, до какого безумства порой доходят в своих публичных действиях и заявлениях российские лидеры, конечно же, нельзя поручиться, что их куда-нибудь не занесет.









Поэтому с ними будут разговаривать, как разговаривают с больными людьми или с людьми, у которых есть склонность к насилию и жестокости. Как иногда люди вынуждены разговаривать с дворовым хулиганом, зная, что у него за пазухой есть или нож, или, не дай бог, огнестрельное оружие, и этого человека нельзя спровоцировать бог знает на что. Который являет собой потенциальную угрозу для твоей жизни, для жизни твоих родных и близких, для твоей безопасности.





Дальше будет вот так. Когда ему неохотно подают руку на всяких встречах Двадцаток и каких-то других мероприятиях. А когда можно не пригласить, вот тогда не будут приглашать.





На печальную дату 80-летия начала Второй мировой войны, в развязывании которой Советский союз и Иосиф Виссарионович Сталин лично, которым так сейчас гордятся в Москве, принимали деятельное участие, можно не пригласить. Потому что ясно, что Путин туда не каяться приедет.





Если бы в Польше и в других странах, которые будут принимать участие в этих скорбных торжествах, понимали бы, что российский президент появится там, чтобы выразить сожаление о пакте Молотова-Риббентропа, о том, что Советский союз принял участие в разделе Польши и все такое прочее – да, наверное, его бы позвали. Но понимая, что Путин такой, какой он есть – бряцающий оружием, говорящий, что все в нашей истории было правильным, а его поклонники говорят: "Если надо, еще раз дойдем до Берлина, а уж Польшу точно с лица земли сотрем" - такого Путина, понятное дело, звать не будут.









Но, увы, это факультативная история.





На встречи Двадцатки его пока будут звать, а секторальные санкции против российской экономики вводить не будут. От SWIFT отключать не будут. Провоцировать вооруженные силы России в районе черноморско-азовского бассейна какими-то демаршами, о которых шла речь на Мюнхенской конференции по безопасности о совместном походе кораблей НАТО через Керченский пролив – этого тоже не будет. Ну, потому что боятся, что, если не Путин, то какой-нибудь его безумный генерал возьмет и нажмет на кнопку.





Когда-то на заре своей политической карьеры Владимир Путин рассказал историю про крысу, которую они с такими же питерскими мальчишками-хулиганами, как и он сам, загнали в угол и удивлялись, что загнанная в угол крыса становится опасным зверем.





Сейчас с путинским режимом мир вынужден выстраивать отношения как с загнанной в угол крысой. Нельзя рисковать.