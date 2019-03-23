|
Рымашевский: Меня волокли в милицейский микроавтобус на глазах у дочери
"20 минут назад меня схватили люди в штатском и на глазах у детей, у моей дочери меня поволокли в микроавтобус", — рассказал подробности своего задержания организатор митинга-концерта в День Воли Виталий Рымашевский в комментарии
Виталий Рымашевский во время выступления / Роман Протасевич, Еврорадио
Люди, которые задержали Рымашевского, не представлялись ему. У политика забрали мобильник. Микроавтобус сделал несколько кругов по микрорайону. Потом им поступил приказ по рации, и Рымашевского снова вернули к пропускному пункту в Киевском сквере. "Ко мне подошел их начальник в штатском, который также не представился, и попросил меня не провоцировать милицию. Что то, что я снимаю людей в штатском, что я веду стримы — это является провокацией якобы", — рассказал политик.
То, что Змитера Дашкевича и его самого задерживали на глазах у несовершеннолетних детей, Рымашевский назвал преступлением. "Вы могли нас задержать где угодно", — возмутился он.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"20 минут назад меня схватили люди в штатском и на глазах у детей, у моей дочери меня поволокли в микроавтобус", — рассказал подробности своего задержания...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)