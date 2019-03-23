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Рымашевский: Меня волокли в милицейский микроавтобус на глазах у дочери

24.03.2019 17:18 — Разное | Партизан  
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"20 минут назад меня схватили люди в штатском и на глазах у детей, у моей дочери меня поволокли в микроавтобус", — рассказал подробности своего задержания организатор митинга-концерта в День Воли Виталий Рымашевский в комментарии Еврорадио.


Виталий Рымашевский во время выступления / Роман Протасевич, Еврорадио

Люди, которые задержали Рымашевского, не представлялись ему. У политика забрали мобильник. Микроавтобус сделал несколько кругов по микрорайону. Потом им поступил приказ по рации, и Рымашевского снова вернули к пропускному пункту в Киевском сквере. "Ко мне подошел их начальник в штатском, который также не представился, и попросил меня не провоцировать милицию. Что то, что я снимаю людей в штатском, что я веду стримы — это является провокацией якобы", — рассказал политик.


То, что Змитера Дашкевича и его самого задерживали на глазах у несовершеннолетних детей, Рымашевский назвал преступлением. "Вы могли нас задержать где угодно", — возмутился он.

 
 
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"20 минут назад меня схватили люди в штатском и на глазах у детей, у моей дочери меня поволокли в микроавтобус", — рассказал подробности своего задержания...
 
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