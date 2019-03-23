Рымашевский: Меня волокли в милицейский микроавтобус на глазах у дочери

Виталий Рымашевский во время выступления / Роман Протасевич, Еврорадио





Люди, которые задержали Рымашевского, не представлялись ему. У политика забрали мобильник. Микроавтобус сделал несколько кругов по микрорайону. Потом им поступил приказ по рации, и Рымашевского снова вернули к пропускному пункту в Киевском сквере. "Ко мне подошел их начальник в штатском, который также не представился, и попросил меня не провоцировать милицию. Что то, что я снимаю людей в штатском, что я веду стримы — это является провокацией якобы", — рассказал политик.









То, что Змитера Дашкевича и его самого задерживали на глазах у несовершеннолетних детей, Рымашевский назвал преступлением. "Вы могли нас задержать где угодно", — возмутился он.