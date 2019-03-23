Переговоры между ЕС и Беларусью: профсоюзы назвали приоритеты

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Приоритеты для переговоров о партнерстве между Европейским Союзом и Беларусью





Уважаемый г-н Девин,





Прежде всего, мы хотели бы выразить вам признательность за то, что нашли время встретиться с нами в Вашем офисе 16 января 2019 года. Это была для нас важная возможность поделиться своими проблемами в связи с тревожной безудержной тенденцией нарушения основных прав человека в Беларуси, в частности вокруг так называемого «дела профсоюзов».





Этот конкретный случай, для нас является четким свидетельством политического направления беларуских властей на криминализацию профсоюзов и их деятельности в стране. На несправедливом суде и при отсутствии убедительных доказательств городской суд Минска постановил, 9 ноября 2018 года, поддержать приговор местного районного суда против двух профсоюзных лидеров, которые были принудительно отстранены от своих выборных должностей.





МКП, IndustriALL, ЕКП и Европейский IndustriAll решительно не согласны с вердиктом этого суда и решением отклонить апелляцию.





Мы знаем, что ЕС углубляет свои отношения с Беларусью, в частности, через соглашение о партнерстве, которое сейчас обсуждается. Мы верим, что ЕС должен продолжать оказывать поддержку гражданскому обществу и жертвам репрессий в Беларуси.





Мы уверены, что уровень участия Беларуси в Восточном партнерстве зависит от общего развитие отношений между ЕС и Беларусью в контексте уважения международного права и прав человека. Ощутимые шаги Беларуси по уважению всеобщих основных свобод, верховенства закона и прав человека должны оставаться ключевыми для политики Европейского Союза в отношении Беларуси.









Что касается вышеупомянутого «дела профсоюзов», приговор суда нарушает Международный пакт о гражданских и политических правах, в частности, Статью 22, части 1-3, касающиеся свободы ассоциации, а также Статьи 5 и 6 Конвенции МОТ № 87 о свободе ассоциации и защита права на организацию, ратифицированная Беларусью.





В этих рамках наши организации требуют, чтобы в процессе переговоров о соглашении о партнерстве между Европейским Союзом и Беларусью, приоритеты партнерства включали в себя все международные нормы и конвенции, касающиеся прав человека и трудовых прав. Это, в частности, относится к «Международному пакту о гражданских и политических правах» и Конвенций и юриспруденции Международной организации труда (МОТ).





Ценя Ваше сотрудничество, мы с нетерпением ждем от Вас незамедлительных действий по этому важному вопросу.