Социальный эксперимент. Как белорусы реагируют на украинскую ленточку?









После событий 2014 года, связанных с Крымом и восточными территориями Украины, так сложилось, что в СМИ эта страна упоминалась в негативном ключе. Долгое время телевидение транслировало позицию одной стороны – российской. Основной части населения этой информации хватало, чтобы принимать ее за чистую монету и, не вдаваясь в подробности, говорить об украинцах разные непотребства. Только в этом году на наш медиарынок «пришли» украинские телеканалы, которые помогут услышать альтернативное мнение о происходящем конфликте.





Когда я крепил на рюкзак украинскую желто-голубую ленточку, цель была простая – напомнить соотечественникам о данном государстве в нейтральном ключе. Я понимал, что под влиянием ретрансляции российских новостей и ток-шоу реакция может быть разной, но верил в рассудительность белорусов и их толерантное отношение к проблеме соседних стран. После года ношения ленты могу сделать следующие выводы.





Как и ожидалось, большинство незнакомых людей, с которыми мне пришлось столкнуться, принимали меня за туриста из Украины. Реже – за беженца или иностранного студента. В университете к данному проявлению моей гражданской позиции отнеслись более чем спокойно: ни один преподаватель не сделал замечание по поводу ношения элементов другой нации. Что удивительно, заинтересованности лента тоже не вызвала, никто из педагогического состава не спросил, зачем мне символ Украины на рюкзаке.





Интереснее всего развивались картины в магазинах и небольших лавках-ларьках. Тамошние продавцы, увидев желто-голубой элемент, принимались настоятельно предлагать мне товары украинского производителя. В основном это были соки и нектары и кондитерская продукция. Почти каждая вторая продавщица указывала на изделия популярной шоколадной фабрики, а одна даже призналась, что «хоть этот шоколад и от врага России, но вкуснее, чем российский».





Реакция прохожих на улицах Минска (если опустить главную – индифферентную) была самой разнообразной. Например, молодежь и ребята моего возраста не преминули крикнуть в спину «Слава Украине!». Люди преклонного возраста эту радость не разделяли, вместо лозунгов в мой адрес летели плевки и даже слова с проклятиями (сюжет про «распятого мальчика» явно принес свои плоды среди доверчивых пенсионеров).









Самый странный случай, который заставил задуматься о целесообразности ношения ленты, произошел в метрополитене. Во время ожидания поезда на платформе ко мне подошел интеллигентный на вид мужчина средних лет с сумкой для ноутбука на плече и поинтересовался, с какой целью мой рюкзак дополняет желто-голубая деталь. Когда я объяснил свою позицию, он начал требовать снять украинскую ленту, а на ее место (барабанная дробь!) повесить георгиевскую. Последняя, к слову, болталась на его сумке, поэтому кроме слов мужчина смог еще и продемонстрировать ее. Чтобы не усугублять положение, я спокойно кивнул и отошел в сторону. К счастью, в тот момент приехал поезд, и пассажир затерялся в толпе.





А в целом, белорусы проверку (хотя это и не была проверка) на толерантность прошли. Многие, увидев ленту и решив, что я из Украины, доброжелательно улыбались. Когда останавливался в ступоре на улице или в подземке – предлагали помощь. Некоторые интересовались, как там «незалежная», и спрашивали, как мне в Беларуси. В общем, несмотря на агрессию, льющуюся через голубой экран, наши соотечественники в большинстве своем умеют отделять вымысел от правды и не переносить общее на частное. За это нас и ценят.