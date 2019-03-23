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Власти Гонконга планируют потратить на сооружение искусственных островов около 80 миллиардов долларов

24.03.2019 16:45 — Разное | Партизан  
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В Гонконге подсчитали, во сколько обойдется реализация грандиозного проекта, в рамках которого будет возведено несколько искусственных островов. В общей сложности на реализацию данной идеи придется выделить около 80 миллиардов долларов, сообщает replyua.net.

Жилищная проблема в Гонконге с каждым годом становится все более острой. Чтобы исправить ситуацию в лучшую сторону, власти рассматривают возможность возведения двух искусственных островов. В общей сложности на реализацию данной идеи придется потратить около 80 миллиардов долларов. Как отмечает местная пресса, данный инфраструктурный проект будет самым дорогим за всю историю Гонконга.

Между тем замысел действительно интересный, и поражает своим размахом. Проект, получивший название Lantau Tomorrow Vision, предусматривает возведение 2 искусственных островов. Новые территории должны появиться в акватории, прилегающей к острову Лантау. Основная проблема заключается в том, что отвоевывать у моря придется достаточно обширную территорию - примерно 1,7 тысячи гектаров. Вместе с тем, на этих искусственных островах можно будет построить жилые здания на 260 тысяч квартир. Причем, большую часть из них власти города собираются отдать под социальное жилье. Напомним, ранее в Таиланде объявили об угрозе цунами.
 
 
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В Гонконге подсчитали, во сколько обойдется реализация грандиозного проекта, в рамках которого будет возведено несколько искусственных островов. В общей...
 
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