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У нового лифтбека MG 6 появилась «подзаряженная» версия, которая мощнее и динамичнее Skoda Octavia RS
M-версии моделей BMW, детища отделения Mercedes-AMG давно заслужили признание покупателей, многие готовы доплачивать и за более демократичные RS-модификации автомобилей Skoda. Вполне логично, что по этому пути решили пойти и в китайском концерне SAIC, которой принадлежит и легендарная британская марка MG с богатым спортивным наследием.
Осенью 2017 года в ряду марки появился лифтбек
На бумаге eMG 6 Trophy превосходит 245-сильную
Снимков салона машины пока нет. По всей видимости, прочие подробности о eMG 6 Trophy китайцы раскроют на Шанхайском автосалоне, который откроется в апреле.
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У нового лифтбека MG 6 появилась «подзаряженная» версия, которая мощнее и динамичнее Skoda Octavia RS
Осенью 2017 года китайский концерн SAIC показал лифтбек MG 6. А теперь к дебюту готова и топовая версия «пятидверки» eMG 6, которая относится к линейке «разогретых»...
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