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У нового лифтбека MG 6 появилась «подзаряженная» версия, которая мощнее и динамичнее Skoda Octavia RS

24.03.2019 17:54 — Разное | Tut.by  
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M-версии моделей BMW, детища отделения Mercedes-AMG давно заслужили признание покупателей, многие готовы доплачивать и за более демократичные RS-модификации автомобилей Skoda. Вполне логично, что по этому пути решили пойти и в китайском концерне SAIC, которой принадлежит и легендарная британская марка MG с богатым спортивным наследием.


Осенью 2017 года в ряду марки появился лифтбек MG 6 со стремительным силуэтом и длиной около 4,7 м. А теперь к дебюту готова и топовая версия «пятидверки» eMG 6, которая относится к линейке «разогретых» моделей Trophy. Литера «e» в обозначении намекает на то, что в арсенале «трофейного» MG 6 гибридный привод в составе 1,5-литровой турбо-«четверки» Blue Core и электродвигателя — в сумме агрегаты развивают 304 лошадиных силы и 480 Нм крутящего момента.


На бумаге eMG 6 Trophy превосходит 245-сильную Skoda Octavia RS, которую почти повторяет по габаритам, — заявленный производителем разгон до 100 км/ч занимает 5,9 секунды. Внешних отличий «подзаряженной» версии MG 6 от стандартной немного — это черные декоративные элементы и оригинальные колесные диски диаметром 18 дюймов.


Снимков салона машины пока нет. По всей видимости, прочие подробности о eMG 6 Trophy китайцы раскроют на Шанхайском автосалоне, который откроется в апреле.

 
 
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Осенью 2017 года китайский концерн SAIC показал лифтбек MG 6. А теперь к дебюту готова и топовая версия «пятидверки» eMG 6, которая относится к линейке «разогретых»...
 
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