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«Цмокi» прервали серию из 10 поражений в Единой лиге ВТБ

24.03.2019 18:14 — Разное | Tut.by  
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Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» прервали серию из 10 поражений в Единой лиге ВТБ и одержали всего третью победу в 19 матчах со старта чемпионата.


Фото: vtb-league.com

«Цмокi-Мiнск» — «Парма» — 80:68 (10:16, 22:16, 18:16, 30:20).

Самыми результативными в составе минской команды стали Девон Саддлер (23 очка + 5 передач), Зисис Сарикопулос (15 + 12 подборов), Владимир Михайлович (15 + 5 подборов).

В составе «Пармы» лучшими стали Константин Буланов (18 очков), Рашард Келли (16 + 10 подборов), Александр Платунов (10 + 6 результативных передач).

Минчане серьезно (31:22) оторвались от соперника в середине второй четверти поединка благодаря трехочковым броскам Девона Саддлера, Никиты Мещерякова и Алексея Тростинецкого. Но в концовке четверти пермяки сравняли счет — 32:32.

На старте четвертой четверти 7 очков Саддлера позволили «Цмокам» уйти в отрыв — 57:48, а затем хозяева и вовсе довели перевес до двузначного — 66:54. В оставшееся время «драконы» сохранили преимущество и добились уверенной победы — третьей в сезоне.

Прервав серию из 10 поражений подряд, «Цмокi» все равно остались на дне турнирной таблицы, но вплотную приблизились к «Парме» и еще имеют шанс приподняться с последнего места по итогам сезона.

«Цмокi» не побеждали в Единой лиге ВТБ на протяжении 106 дней, с тех пор, как 8 декабря прошлого года обыграли рижский ВЭФ (91:84), напоминает официальный сайт турнира.


Фото: vtb-league.com
 
 
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Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» прервали серию из 10 поражений в Единой лиге ВТБ и одержали всего третью победу в 19 матчах со старта чемпионата.
 
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