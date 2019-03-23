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Капитан минского «Динамо» намерен продлить контракт с «зубрами»

24.03.2019 18:39 — Разное | Tut.by  
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Капитан минского "Динамо" Алексей Терещенко намерен продлить контракт с белорусским клубом. Об этом он заявил ТАСС в воскресенье.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Ранее пресс-служба московских "Крыльев Советов" сообщила, что 38-летний россиянин проводит тренировки с командой.

- С "Крыльями" я просто тренируюсь, поддерживаю форму, не стоит преувеличивать и говорить о чем-то серьезном. В следующем сезоне, возможно, буду продлевать контракт с "Динамо", все зависит от клуба, на данный момент идет стадия переговоров. Пока намерен продолжить карьеру там, - сказал Терещенко.

Терещенко выступает в составе минского клуба с декабря 2018 года. До этого он выступал в составе трех клубов, в составе которых пять раз становился чемпионом России: по два раза - в составах московского "Динамо" (2000, 2005) и казанского "Ак Барса" (2006, 2010), один раз - в составе уфимского "Салавата Юлаева" (2008). Также Терещенко является трехкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2012).

 
 
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Капитан минского «Динамо» Алексей Терещенко намерен продлить контракт с белорусским клубом.
 
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