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В Вилейском районе пьяный на Mazda выехал на обочину и насмерть сбил мужчину
В Вилейском районе легковушка насмерть сбила пешехода. Об этом
Смертельный наезд произошел 24 марта, около 04.40, в агрогородке Долгиново. По предварительной информации, 28-летний водитель Mazda Premacy двигался по 30-му километру трассы Жердяжье — Кривичи, съехал на правую обочину и совершил наезд 28-летнего мужчину, который шел в попутном направлении.
В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Известно, что он не был обозначен световозвращающими элементами.
Также выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения — 1,23 промилле.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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Смертельный наезд произошел 24 марта, около 04.40, в агрогородке Долгиново.
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