﻿ Чудотворная икона в Турове: «Кто-то пить перестал, у кого-то детки появились, кто-то исцелился от тяжелой болезни». 21.by
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Чудотворная икона в Турове: «Кто-то пить перестал, у кого-то детки появились, кто-то исцелился от тяжелой болезни»

24.03.2019 17:54 — Разное | СТВ  
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В часовне на Борисоглебском кладбище в Турове находится чудотворная икона. Её лик так и не установили.

«Слышу, визжит кто-то» и «Значит, ты получил благословение от Бога». Что происходит с людьми у туровских крестов, растущих из земли

К ней, как и к каменным крестам, приходят с просьбами и надеждой.

Чудотворная икона в Турове: «Кто-то пить перестал, у кого-то детки появились, кто-то исцелился от тяжелой болезни»

Чудотворная икона в Турове: «Кто-то пить перестал, у кого-то детки появились, кто-то исцелился от тяжелой болезни»

Валерий Котлерчук, староста Кафедрального собора в честь святителей Кирилла и Лаврентия Туровских:
Она появилась у нас из деревни Ямполь лет 20 назад. Так вышло, что у бабушки всё под снос, а она лежала под бочкой место подставки. Привезли, а на иконе – один глаз. Через 5 лет на месте этого глаза начал проявляться лик Божьей матери, а потом проявился и сам спаситель. Кто-то пить перестал, у кого-то детки появились, кто-то исцелился от тяжелой болезни.

Чудотворная икона в Турове: «Кто-то пить перестал, у кого-то детки появились, кто-то исцелился от тяжелой болезни»

Илья Бутов, специалист по культовым валунам:
В человеке есть скрытые резервы для того, чтобы вылечиться. Просто, если ты поверил, что ты можешь вылечиться, или думаешь, что тебя вылечивает некий объект – та же таблетка простая из мела, то вот этот эффект плацебо может делать чудеса.

Над деревьями вырисовывается изображение, напоминающее крест. Загадочное фото в часовне в Турове
 
 
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В часовне на Борисоглебском кладбище в Турове находится чудотворная икона. Её лик так и не установили. «Слышу, визжит кто-то» и «Значит, ты получил благословение от...
 
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