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Чудотворная икона в Турове: «Кто-то пить перестал, у кого-то детки появились, кто-то исцелился от тяжелой болезни»
В часовне на Борисоглебском кладбище в Турове находится чудотворная икона. Её лик так и не установили.
Валерий Котлерчук, староста Кафедрального собора в честь святителей Кирилла и Лаврентия Туровских:
Илья Бутов, специалист по культовым валунам:
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Чудотворная икона в Турове: «Кто-то пить перестал, у кого-то детки появились, кто-то исцелился от тяжелой болезни»
В часовне на Борисоглебском кладбище в Турове находится чудотворная икона. Её лик так и не установили. «Слышу, визжит кто-то» и «Значит, ты получил благословение от...
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