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«Слышу, визжит кто-то» и «Значит, ты получил благословение от Бога». Что происходит с людьми у туровских крестов, растущих из земли
В Беларуси есть места, магнитом притягивающие к себе паломников и порождающие десятки легенд и немыслимых слухов. О растущих крестах в Турове знают даже школьники.
Крест вышел наружу ещё в 1956 году. Найти чудо-камни – проще простого. Большой навес виден от самых ворот Борисоглебского кладбища. Аккуратная дорожка, цветы и ленты на оградке.
Но что это – обычный камень или неведомое чудо православного мира?
Наталья Дубицкая, старший научный сотрудник Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук:
Марина Прохорова, психолог:
Валерий Котлерчук, староста Кафедрального собора в честь святителей Кирилла и Лаврентия Туровских:
Однажды крест исчез. Визит загадочного незнакомца тогда наделал много шума. Ясно одно: крестам суждено навеки остаться именно на этой земле.
Валентина Карась:
Про то, что земля даёт усадку и выталкивает содержимое наружу – для учёных очевидно. Для тех, кто всем сердцем прирос к чуду – это всего-навсего теория!
Илья Бутов, специалист по культовым валунам:
Казалось бы, самый простой способ расставить все точки над и – провести раскопки и узнать, что же скрывается под толщей земли. Однако от идеи этой быстро отказались.
Валерий Котлерчук:
Есть в России такой старец – отец Николай Залитский, Остров-Залит. И у него спросили по поводу этого креста: «Есть в Турове такой крест, выходит, что с ним делать?»
Слова эти, действительно, оказались пророческими. С тех пор, как на кладбище появился каменный крест, здесь побывали тысячи людей. Кто-то ехал просто взглянуть из любопытства, кто-то – за помощью и исцелением.
Игорь Митюрич, председатель Туровского городского исполнительного комитета:
Марина Прохорова:
Противостояние двух миров – материального и духовного – ни к чему не приводит.
А кому-то крест и вовсе дал возможности, скрытые ранее. Словно в очередной раз подтверждал свою уникальность.
Валентина Карась:
Местные в один голос твердят: крест не всех к себе подпускает. Кто-то не может даже дотронуться до него, как будто что-то мешает, кто-то чувствует покалывание или тепло. Иные и вовсе – первобытный страх. Были случаи, когда людям вдруг становилось плохо. Они в одночасье теряли над собой контроль и падали без чувств!
Валерий Котлерчук:
Подобное поведение и в церкви, и в психиатрии называют одержимостью.
Но что происходит на деле? И кто доводит миллионы людей до истерик и припадков?
Марина Прохорова:
Сама церковь к Туровским реликвиям относится положительно. Ведь подобного рода почитание – отнюдь не пережитки язычества.
Мария Нецветаева, председатель Синодального отдела Белорусской православной церкви по церковному искусству, архитектуре и реставрации:
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«Слышу, визжит кто-то» и «Значит, ты получил благословение от Бога». Что происходит с людьми у туровских крестов, растущих из земли
В Беларуси есть места, магнитом притягивающие к себе паломников и порождающие десятки легенд и немыслимых слухов. О растущих крестах в Турове знают даже школьники....
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