В Минске пьяный водитель на Renault, уходя от погони, врезался в бетонный забор

Утром 24 марта нетрезвый водитель пытался скрыться от ГАИ и устроил аварию. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.





Инспекторы получили информацию о том, что по улице Кальварийской едет Renault, за рулем которого находится пьяный водитель. Сотрудники ГАИ обнаружили автомобиль и подали водителю сигнал об остановке. Однако тот проигнорировал требования инспекторов и попытался скрыться. В какой-то момент мужчина не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень, после чего Renault влетел в бетонный забор.





Медицинское освидетельствование 40-летнего водителя показало, что он сильно пьян — 2,5 промилле алкоголя. По его словам, он ехал из увеселительного заведения.

В результате ДТП ехавший на переднем сиденье Renault 27-летний пассажир получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.