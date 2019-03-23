Йоханнес Бё завершил триумфальный сезон победой в масс-старте

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё завершил сезон в Кубке мира уверенной победой в масс-старте.



Фото: biathlonworld.com

Бё-младший (0+0+0+0) не допустил ни одного промаха и опередил немца Арнда Пайффера (0+0+0+0).

Третье место занял еще один представитель сборной Германии Бенедикт Долль (1+0+0+1).

Белорусские биатлонисты не отобрались в масс-старт.

В общем зачете Йоханнес Бё более 400 очков выиграл у россиянина Александра Логинова. Третьим стал француз Кентен Фийон Майе. Мартен Фуркад занял только 12-е место.

Владимир Чепелин занял 59-е место. Роман Елетнов стал 61-м, Сергей Бочарников — 78-м, Антон Смольский — 87-м.