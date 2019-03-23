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Белорусские футболисты сыграют в гостях против Северной Ирландии. Онлайн матча
Сборная Беларуси по футболу продолжит свое участие в квалификации к чемпионату Европы-2020 гостевым матчем против команды Северной Ирландии.
Старт цикла белорусам явно не удался. В первом матче подопечные Игоря Криушенко были разгромлены в гостях Нидерландами — 0:4.
Что касается нашего соперника, то Северная Ирландия одержала победу над Эстонией — 2:0.
Очевидно, что замахиваться на два первых места в группе с Нидерландами и Германией практически нереально, но если белорусы намерены побороться за третью строчку, то в сегодняшней встрече желательно набирать очки.
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Сборная Беларуси по футболу продолжит свое участие в квалификации к чемпионату Европы-2020 гостевым матчем против команды Северной Ирландии.
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