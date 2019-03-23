Как на площади Ленина играли, развлекались и учили правила пожарной безопасности

Сегодня, 24 марта 2019 года на площади в рамках республиканской акции «День безопасности. Внимание всем!» прошло мероприятие МЧС .



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Детишки и взрослые в игровой форме повторяли правила безопасности, знакомиться с техникой и оборудованием, имеющимся на вооружении у брестских огнеборцев.



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Горожане могли пройти на компьютере тест на знание основ безопасной жизнедеятельности. Многие пришли целыми семьями. Помимо конкурсов и различных викторин была организованна концертная программа. Выступал фольклорный коллектив «Голоса полесья» и др. Школьникам вручали брошюры и расписание уроков с тематикой МЧС.

Самые активные участники мероприятия получили призы и подарки, а также хорошее настроение и массу впечатлений!