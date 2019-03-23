Кишечную палочку и другие бактерии нашли в российских блинчиках и польской приправе

reform.by Государственный комитет по стандартизации снова обнаружил в беларусских Беларуси опасные импортные продукты, не соответствующие требованиям техрегламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» по микробиологическим показателям. Соответствующая информация размещена в Реестре опасной продукции Госстандарта, пишет









Так, с 25 марта запрещен ввоз в Беларусь и продажа замороженного полуфабриката «Блинчики с творогом» торговой марки «Царское Подворье». Производитель — ООО «Морозко» (РФ, Ленинградская область, п. Ковалево), поставщик в Беларусь – ОДО «Виталюр».





В блинчиках обнаружены бактерии группы кишечной палочки (колиформы), что не допускается. Кроме того, количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов в полуфабрикате в 330 раз превышает допустимый уровень.









Кстати, эти блинчики находятся в «черном списке» Росконтроля. На сайте ведомства сообщается, что по результатам проведенных экспертиз продукт вообще не может называться блинчиками с творогом, поскольку начинка не является ни творогом, ни творожным продуктом, в составе в основном растительные жиры.



