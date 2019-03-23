|
На лайнере Viking Sky осталась одна беларуска
Она является членом команды.
Посольство Беларуси в Швеции установило контакт с гражданкой нашей страны, которая находится на борту аварийного лайнера Viking Sky. Она является членом команды парома.
Информация о ней направлена норвежской стороне, сообщил в
Напомним, у круизного лайнера Viking Sky во время шторма отключились двигатели. Лайнер лег в дрейф у берегов Норвегии. За субботу и воскресенье с лайнера было эвакуировано более 1000 пассажиров. Сегодня у судна запустились три из четырех двигателей. Оно взято на буксир. Лайнер должны завести в ближайший порт.
Среди пассажиров есть пострадавшие. Они получили травмы во время шторма. Судно сильно качало. По информации посольства беларусов среди пострадавших нет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Она является членом команды.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)