ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На лайнере Viking Sky осталась одна беларуска

24.03.2019 19:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Она является членом команды.

Посольство Беларуси в Швеции установило контакт с гражданкой нашей страны, которая находится на борту аварийного лайнера Viking Sky. Она является членом команды парома.


 
Информация о ней направлена норвежской стороне, сообщил в твиттере посол Беларуси в Швеции и Норвегии Дмитрий Мирончик.

Напомним, у круизного лайнера Viking Sky во время шторма отключились двигатели. Лайнер лег в дрейф у берегов Норвегии. За субботу и воскресенье с лайнера было эвакуировано более 1000 пассажиров. Сегодня у судна запустились три из четырех двигателей. Оно взято на буксир. Лайнер должны завести в ближайший порт.

Среди пассажиров есть пострадавшие. Они получили травмы во время шторма. Судно сильно качало. По информации посольства беларусов среди пострадавших нет.


 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Она является членом команды.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские футболисты сыграют в гостях против Северной Ирландии. Онлайн матча
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.03.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика