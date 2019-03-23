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«Жыве Беларусь, вечна!» Звезда Comedy Club поздравила белорусов с Днем Воли
Звезда Comedy Club Андрей Скороход выложил в своем
«Прывітанне, сябры! Усіх, хто лічыць сябе беларусам, віншую з вялікім святам — Днём Волі! Жыве Беларусь, вечна!» — говорит он.
Андрей Скороход из Беларуси, он со Старых Дорог.
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Звезда Comedy Club Андрей Скороход выложил в своем инстаграме поздравление с Днем Воли.
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