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«Жыве Беларусь, вечна!» Звезда Comedy Club поздравила белорусов с Днем Воли

24.03.2019 19:10 — Разное | Партизан  
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Звезда Comedy Club Андрей Скороход выложил в своем инстаграме поздравление с Днем Воли.



«Прывітанне, сябры! Усіх, хто лічыць сябе беларусам, віншую з вялікім святам — Днём Волі! Жыве Беларусь, вечна!» — говорит он.

Андрей Скороход из Беларуси, он со Старых Дорог.

 
 
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Звезда Comedy Club Андрей Скороход выложил в своем инстаграме поздравление с Днем Воли.
 
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