Тяжело без Даши… Какие итоги принес белорусам биатлонный сезон?

ВСЯ НАДЕЖДА НА КРИВКО?

Впервые с сезона 2015-2016 годов белорусские биатлонисты не завоевали ни одного призового места на этапах Кубка мира и мировом первенстве. Лучшими выступлениями в команде прогнозируемо стали финишные позиции Ирины Кривко, которая после ухода Дарьи Домрачевой и Надежды Скардино взяла на себя бремя лидерства в команде.

Олимпийская чемпионка сделала огромный прорыв в результатах. Если в прошлом сезоне Ирина Кривко трижды попадала в десятку сильнейших в личных гонках на этапах Кубка мира, то в нынешнем – семь раз. Правда, до пьедестала, в отличие от предыдущего сезона, нашей спортсменке добраться не удалось. Высшее достижение – пятое место в спринте в Оберхофе. Подсластить безмедалье на Кубке мира могут разве что личные «серебро» и «бронза» домашнего чемпионата Европы в Раубичах.

В то же время перспективы женской сборной перед началом сезона казались гораздо более удручающими: ушли две признанные примы белорусского биатлона – Дарья Домрачева и Надежда Скардино, олимпийская чемпионка Динара Алимбекова перенесла операцию на плече и пропустила значительную часть предсезонной подготовки, из-за чего Анна Сола и Дарья Юркевич, уже завершившие спортивную карьеру, были вновь приглашены на подмогу команде. Утолить кадровый «голод» были призваны спортсменки из России.

В мужской сборной дефицит спортсменов не наблюдался. Тем не менее, на перспективу в нашу команду был приглашен юниор из России Никита Лобастов. Уже с первых стартов стало понятно, что спортсмен выгодно отличается от своих новых партнеров по сборной своей стрелковой подготовкой. Для него пройти несколько огневых рубежей без промахов не составляло труда, чего не скажешь о коренных белорусах.

Проблемы со стрельбой у белорусов никуда не делись, лишь считаные гонки наши парни прошли без промахов. Стоит отметить их прогресс в скорости передвижения по дистанции, но он не настолько велик, чтобы компенсировать промахи на стрельбище.

НА ПЕРСПЕКТИВУ

Самым «выгодным» приобретением для сборной оказались сестры Ирина и Елена Кручинкины. Конечно, их уровень подготовки пока далек от позиций Домрачевой и Скардино, однако даже он позволил им довольно уверенно закрепиться в основном составе команды и стать регулярными участницами белорусской эстафеты.

Чего не скажешь об остальных девушках, приглашенных из-за рубежа. Арина Яборова, Инна Костюченко и Анна Мусатова лишь изредка радовали своих поклонников, хотя по большей части эта радость ограничивалась яркими снимками в социальных сетях. В то же время тренеры и не обещали, что юниорка, бывшая лыжница и экс-гимнастка соответственно сразу же станут показывать высокие результаты. Как пояснили в Белорусской федерации биатлона, девушек взяли на перспективу.

В интервью «АиФ» перед началом сезона неоднократный призер чемпионатов мира и Европы по биатлону Ольга НАЗАРОВА отметила, что повышенное внимание сейчас стоит уделить эстафетным гонкам. По ее мнению, попадание в восьмерку сильнейших у мужчин и женщин в эстафетах можно было бы занести командам в актив.

По итогам сезона вышло, что в копилку спортсменов можно добавить суммарно лишь две гонки из десяти. Дважды наши девушки оказывались в восьмерке сильнейших в эстафетах, парням этого не удалось.

ГДЕ ПРОРЫВ?

Прорыва болельщики ожидали на домашнем чемпионате Европы в Раубичах и на Чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Ради этих стартов лидеры пропускали несколько этапов Кубка мира в Северной Америке и проводили сбор в Италии. На 50% такой подход себя оправдал. В Раубичах наши спортсмены завоевали три медали. А вот гораздо более высокий уровень конкуренции на Чемпионате мира и подкравшиеся к атлетам болезни уже не позволили белорусам бороться не то что за награды, а даже за десятку сильнейших.

По мнению одного из болельщиков на форуме в соцсети, такие результаты доказывают, что не нужно готовиться только к одному старту в сезоне. Плохая погода в день гонки, болезнь накануне старта, волнение – и весь год подготовки по сути прошел даром. Кто вообще придумал эту аксиому, что нужно выходить на пик формы и готовиться только к Чемпионату мира? Этот старт, безусловно, важен, но он проходит одну неделю в году, а сезон длится четыре месяца.

Примечательно, что за последние 10 лет медальные успехи белорусов на мировых первенствах по биатлону ограничиваются наградами Дарьи Домрачевой. Лишь однажды, на Чемпионате мира-2011 в российском Ханты-Мансийске, к успехам белорусов были причастны другие спортсменки. Наша эстафетная четверка в составе Надежды Скардино, Дарьи Домрачевой, Надежды Писаревой и Людмилы Калинчик получила бронзовую медаль.

В целом сезон получился двояким: с одной стороны, лучше, чем ожидали и болельщики, и специалисты. Резкого провала не случилось. С другой стороны, россыпь наград Дарьи Домрачевой завысила планку ожиданий наших болельщиков, и полностью безмедальный сезон, мягко говоря, огорчил болельщиков. К тому же девушки потеряли квоту в пять человек и теперь на спринт и индивидуальные гонки в старт-листах, как и мужчин, будут значиться максимум четыре фамилии под белорусским флагом. Остается надеяться, что безмедалье не затянется.

Итоги общего зачета Кубка мира (женщины):

Доротея Вирер (Италия) – 904 балла; Лиза Виттоцци (Италия) – 882; Анастасия Кузьмина (Словакия) – 855;

15. Ирина Кривко (Беларусь) – 492;

54. Динара Алимбекова (Беларусь) – 99;

65. Елена Кручинкина (Беларусь) – 64;

72. Ирина Кручинкина (Беларусь) – 42;

91. Анна Сола (Беларусь) – 10;

97. Дарья Юркевич (Беларусь) – 4.

Итоги общего зачета Кубка мира (мужчины):

Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) – 1230; Александр Логинов (Россия) – 854; Кантен Фийон Майе (Франция) – 843;

59. Владимир Чепелин (Беларусь) – 56;

61. Роман Елетнов (Беларусь) – 54;

78. Сергей Бочарников (Беларусь) – 22;

87. Антон Смольский (Беларусь) – 15.

Новый сезон Кубка мира по биатлону стартует в начале декабря. Но скучать по гонкам так долго болельщикам не придется. В августе Раубичи примут Чемпионат мира по летнему биатлону.