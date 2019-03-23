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Около 1500 грузовиков скопилось на выезде из Беларуси в страны Евросоюза

24.03.2019 19:47 — Разное | Аргументы и факты  
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Около 1500 грузовиков скопилось на выезде из Беларуси в страны Евросоюза
Фото из открытых источников

По состоянию на 18.00 24 марта 2019 года на выезде из Беларуси в Латвию, Литву и Польшу скопилось большое количество грузовых автомобилей. По информации ГПК, наиболее сложная ситуация сейчас на белорусско-литовской границе.

Около 1500 грузовиков скопилось на выезде из Беларуси в страны Евросоюза На границе с Литвой откроется первый транспортно-логистический центр

В частности, в пункте пропуска «Каменный Лог» своей очереди ожидают водители более 450 грузовиков, в «Привалке» – около 210, в «Беняконях» – свыше 170, в «Котловке» – 120. На белорусско-латвийской границе более 120 фур стоят в «Григоровщине» и около сотни – в Урбанах».

На белорусско-польской границе в «Брузгах» очереди ожидают 140 грузовиков, в «Берестовице» – около 110, в «Козловичах» – 80. На белорусско-украинской границе незначительная очередь лишь в «Мокранах» – 5 фур.

Практически во всех пунктах пропуска наблюдаются небольшие очереди из грузовиков и на въезд в нашу страну.

Некоторые проблемы могут испытать водители легковых автомобилей при выезде из Беларуси. Наиболее сложная ситуация в «Брузгах» (80 машин) и «Бресте» (50). В остальных пунктах очереди не превышают 30 легковушек. Очередей из автобусов на границе нет ни в одном пункте пропуска.

 
Теги: Брест
 
 
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Наиболее сложная ситуация в пункте пропуска «Каменный Лог» на белорусско-литовской границе.
 
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