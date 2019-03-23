Температура воздуха ночью составит от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла. Днем будет 6-11 градусов выше нуля.
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До 11 градусов тепла и небольшие дожди ожидаются 25 марта в Беларуси
24.03.2019 17:50 — Разное | Аргументы и факты
Температура воздуха ночью составит от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла. Днем будет 6-11 градусов выше нуля.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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