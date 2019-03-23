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В Вилейском районе пьяный 29-летний водитель сбил своего ровесника

24.03.2019 20:00 — Разное | Аргументы и факты  
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В Вилейском районе пьяный 29-летний водитель сбил своего ровесника
УВД Минского облисполкома

Как стало известно, дорожно-транспортное происшествие произошло 24 марта около 4.40 утра. 29-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался по автодороге «Жердяжье-Кривичи».

В Вилейском районе пьяный 29-летний водитель сбил своего ровесника Под Минском машины дважды переехали мужчину, который лежал на дороге

Проезжая по агрогородку Долгинова, водитель не заметил пешехода, двигавшегося в попутном направлении, и сбил его. В результате происшествия 29-летний пешеход от полученных травм скончался на месте.

Как сообщила старший инспектор отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Миноблисполкома Ирина САПУНОВА, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 317 УК Республики Беларусь. В данный момент выясняются все обстоятельства трагедии.

Инспектор обратила внимание, что пешеход не был обозначен световозвращающими элементами и семь раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Примечательно, что водитель также привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 18 раз, а его автомобиль в момент аварии был без техосмотра.

 
 
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