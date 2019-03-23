В Вилейском районе пьяный 29-летний водитель сбил своего ровесника

Как стало известно, дорожно-транспортное происшествие произошло 24 марта около 4.40 утра. 29-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался по автодороге «Жердяжье-Кривичи».

Проезжая по агрогородку Долгинова, водитель не заметил пешехода, двигавшегося в попутном направлении, и сбил его. В результате происшествия 29-летний пешеход от полученных травм скончался на месте.

Как сообщила старший инспектор отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Миноблисполкома Ирина САПУНОВА, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 317 УК Республики Беларусь. В данный момент выясняются все обстоятельства трагедии.

Инспектор обратила внимание, что пешеход не был обозначен световозвращающими элементами и семь раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Примечательно, что водитель также привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 18 раз, а его автомобиль в момент аварии был без техосмотра.