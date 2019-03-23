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Россия разгромила Казахстан в квалификации Евро-2020

24.03.2019 19:57 — Разное | Tut.by  
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Сборная России разгромила команду Казахстана во 2-м туре отборочного турнира Евро-2020. Матч прошел на стадионе «Астана-Арена» в столице Казахстана Нур-Султане.


Фото: rfs.ru

Казахстан — Россия — 0:4.

24 марта. Нур-Султан. Стадион «Астана Арена».

Судьи: Винчич, Кланчник, Ковачич (все — Словения).

Казахстан: Непогодов, Малый, Куат (капитан), Е. Ахметов, Перцух (Жуков, 85), Муртазаев, Суюмбаев, Меркел, Зайнутдинов, Бейсебеков, Логвиненко (Вороговский, 30).

Россия: Гилерме, Фернандес, Кудряшов, Газинский, Джикия, Семенов, Ионов (Игнатьев, 61), И. Ахметов (А. Миранчук, 72), Оздоев, Черышев, Дзюба (капитан) (Чалов, 82).

Голы: 1:0 — Черышев (19, пас — Ионов), 2:0 — Черышев (45+2, пас — Дзюба), 3:0 — Дзюба (52, пас — Черышев), 4:0 — Бейсебеков (62, в свои ворота).

Предупреждения: Суюмбаев (49), Куат (59), Черышев (70), Зайнутдинов (90+3).

Дубль у россиян оформил форвард «Валенсии» Денис Черышев.

Еще один мяч забил Артем Дзюба, который отличился голом впервые за 16 матчей. В предыдущий раз форвард забивал 25 октября 2018 года в составе «Зенита» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы с французским «Бордо» (2:1), отмечает «Чемпионат».

Четвертый гол на счету защитника казахстанцев Абзала Бейсебекова, который срезал мяч в свои ворота.

В двух турах квалификации Евро-2020 сборная России набрала 3 очка.

В стартовом поединке в группе «I» россияне проиграли команде Бельгии, Казахстан неожиданно разгромил Шотландию, а Кипр — Сан-Марино.

 
 
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Сборная России разгромила команду Казахстана во 2-м туре отборочного турнира Евро-2020. Матч прошел на стадионе «Астана-Арена» в столице Казахстана Нур-Султане.
 
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